Celia Lora habla de sus fotos sensuales con Lizbeth Rodríguez y su marca de bikinis Celi Sheli

Celia Lora deseaba tenerla entre sus brazos, consentirla y juguetear con ella…

A la influencer por fin se le hizo realizar una sesión de fotos muy sensual con Lizbeth Rodríguez, pues aunque ya se traían ganas, las agendas de ambas no coincidían.

“Tengo una lista bastante larga, pero tengo muchas fotos ya hechas, a mí en un día me gusta hacer muchas, unos 15 cambios (de ropa), ahorita pues como casi nunca estoy, tengo fotos hasta para un año, pero algunas que me faltan son las de Acapulco Shore que tienen Only y con Lizbeth por fin pude hacer algo“, dijo.

En los próximos días, la hija del líder de El Tri lanzará un podcast en donde hablará de su experiencia con la plataforma de pago.

“Contenta con los amigos que me han ayudado, eso me ha traído cosas buenas, ahora les voy a traer un podcast de OnlyFans, pero más en onda periodística y hacer entrevistas, ver cómo empezó la gente, con quienes conozco y quienes no, quiero invitar a varias, empezar algo padre y diferente.

“Todavía no empezamos, estamos armando muy bien los contenidos, me emociona”, dijo.

Celia también trabaja en su marca de bikinis Celi Sheli, la cual nació porque, gracias a sus grandes atributos, no encontraba trajes de baño de su talla.

“Justo firmé con Playboy, ellos lo van a distribuir y confío en ellos, me da tranquilidad, la otra semana vamos a ver qué modelos vamos a hacer.

“Lencería no uso tanta, porque no encuentro tallas, por eso mismo hice los trajes, a mí nada me queda, por eso fue, todo empezó que me los hice yo con una amiga, le decía ‘no me quedan, hazme este’ y luego me preguntaban en Instagram que dónde compro la ropa por las tallas, pues por eso dije ‘vamos a hacer la marca’“, finalizó. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Sigue leyendo:

–Lizbeth Rodríguez luce sus curvas con un bikini tejido desde Puerto Escondido, Oaxaca

–Celia Lora está en conversaciones para aparecer sin ropa en la edición americana de Playboy