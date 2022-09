Hombre de 88 años ganó $50 con un raspadito, compró más boletos y se llevó $300 mil dólares

Un hombre del condado de Oakland, en Michigan, se llevó la sorpresa de su vida cuando ganó $300 mil dólares jugando al juego instantáneo ‘Bingo Blockbuster’ de la Lotería de Michigan.

El afortunado jugador de 88 años, que prefirió permanecer en el anonimato, compró su billete ganador en la gasolinera BP, ubicada en la calle 8320 Highland Road en la población de White Lake.

“Compré cuatro boletos de Bingo mientras estaba en la tienda y gané $50 con ellos, así que usé mis ganancias para comprar algunos más. Raspé el boleto y lo miré, pero no estaba seguro de cuánto había ganado. Cuando llamé a la oficina de la Lotería y me dijeron que mi boleto era ganador de $300 mil dólares, ¡comencé a gritar! No pude contener mi emoción”, dijo el jugador, de acuerdo con Click on Detroit.

El jugador de lotería visitó recientemente la sede de la Lotería para reclamar su premio. Con sus ganancias, planea irse de vacaciones al norte de Michigan y luego ahorrar el resto del dinero.

Muchos jugadores ya han ganado más de $6 millones de dólares jugando el juego Bingo Blockbuster, que se lanzó en junio. Cada boleto de $5 dólares ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar premios que van desde $5 hasta $300 mil dólares.

Quedan más de $19 millones de dólares en premios, incluidos dos premios mayores de $300 mil dólares, dos premios de $12 mil y cuatro premios de $10 mil.

