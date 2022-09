David Beckham estuvo cerca de ser reclutado por Tom Cruise para la polémica iglesia de la Cienciología

El actor Tom Cruise trató de reclutar al futbolista David Beckham, así como a otros muchos rostros conocidos, para nutrir de nuevos fieles a la polémica iglesia de la Cienciología, esa especie de híbrido entre fe religiosa y devoción por lo empírico que ha sido calificado de secta por su hermetismo y por la entrega absoluta a la que se ven sometidos sus fieles.

Eso es lo que se desprende de un nuevo libro que ahonda en los entresijos de la organización, escrito nada menos que por Mike Rinder, quien fuera alto cargo de este culto.

En ‘A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology’, el autor no solo enumera el sinfín de abusos de autoridad que forman parte de la propia naturaleza de la institución, o su decisión de escapar de ese particular ecosistema, sino que también detalla la estrategia de imagen pública desarrollada por sus acólitos para popularizar sus creencias entre la ciudadanía.

En la obra, Rinder asegura que Victoria Beckham también fue tentada por Tom Cruise para que se uniera a las filas de la controvertida iglesia. Para persuadir a su famoso marido David, exjugador del Real Madrid y el Manchester United, el astro de Hollywood le habría prometido que promovería la construcción de un campo de fútbol profesional para que pudiera entrenarse con normalidad: todo ello en el cuartel general que la entidad tiene en California.

“Tom hacía todo lo que estaba en su mano para atraer a celebridades, más allá de aquellas con las que trabajaba. Quizá los más famosos eran David y Victoria Beckham”, señala Rinder en un extracto de su tomo.

“Aunque finalmente nunca ocurrió, se dice que el estadio empezó a construirse en Gold [como se denomina a la base de operaciones californiana] y se eligió a un responsable para su cuidado. Se iba a edificar con el único propósito de que Tom pudiera convencer a su amigo David para que les visitara con más frecuencia“, agrega.

