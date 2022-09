Fanáticos de ‘The Lord of the Rings’ podrán comprar mansión donde se grabaron algunas escenas de la saga

Los fanáticos de la saga ‘The Lord of the Rings‘ ahora tienen la oportunidad de comprar una mansión en Nueva Zelanda donde se grabaron algunas escenas de las dos primeras películas de la trilogía.

La residencia entró al mercado de bienes raíces con un costo de $5.2 millones de dólares. El lugar no es solo referencia por haber sido escenario para escenas de ‘The Lord of the Rings’ sino que tiene mucha más historia.

Esta propiedad fue construida en 1924 por el arquitecto Heathcote Helmore con un estilo georgiano colonial. Su construcción se dio luego de que la antigua mansión de la familia Elgar fuera devastada por un incendio. La familia Elgar se mantuvo en esta mansión desde 1924 hasta 1949.

La familia Elgar vendió la mansión en el 49 a la Embajada de los Estados Unidos y ellos se mantuvieron hasta finales de los 50. Actualmente se mantiene en buen estado, aunque desde los 50 hasta el 2007 estuvo bastante descuidada.

La casa principal tiene una extensión 9,600 pies cuadrados distribuidos en ocho habitaciones, seis baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, biblioteca, cuarto de vinos y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para tres vehículos y una casa de huéspedes con todas las comodidades necesarias.

El exterior de la propiedad es lo más llamativo por sus jardines muy bien mantenidos y otros detalles como fuentes, césped para jugar croquet y más.

También te puede interesar:

– Los fanáticos de ‘Abracadabra’ se podrán hospedar en la casa de las hermanas Sanderson

– Así es la histórica mansión por la que Ariana Grande recibió $9.1 millones de dólares

– Lil Wayne espera recibir $29.5 millones de dólares por su mansión en Miami