Tunden a Katy Perry por hablar de los perturbadores crímenes de Jeffrey Dahmer en una de sus canciones

Katy Perry está siendo criticada por fanáticos de la música por la letra de su canción “Dark Horse”, pues hace referencia a los crímenes del asesino en serie Jeffrey Dahmer, luego del lanzamiento de la serie “Monster Dahmer: The Jeffrey Dahmer Story”.

En concreto, los ataques contra Perry se centran en una estrofa del mencionado tema: “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer”, reza la canción. Una frase que traducida al español dice: “Se comerá tu corazón como Jeffrey Dahmer”.

En su día es algo que pasó desapercibido por el desconocimiento de la historia del carnicero. Pero tras el estreno de la producción de Netflix, esto ha cambiado.

“¿Por qué nadie llama a Katy Perry por permitir que una letra tan vil y terrible se incluyera en una de sus exitosas canciones? Jeffrey era un notorio asesino en serie y Katy ELEGÍA romantizar sus acciones criminales e inhumanas. NECESITA disculparse“, es uno de los comentarios hechos por un internauta en Twitter.

“Es una falta de respeto para las familias de las víctimas. Lamento sus pérdidas”, añadió uno más.

No obstante, mientras algunos arremeten contra el contenido, otros defienden a la Perry por el hecho de que en muchos otros temas ha aparecido el nombre del asesino serial.

La canción de Kesha “Cannibal”, de 2010, también incluye una letra en referencia a Dahmer que dice: “Sé demasiado dulce y estarás perdido, sí, sacaré un Jeffrey Dahmer”.

Y Eminem ha incluido referencias a Dahmer en tres de sus canciones: “Porque probablemente sería Dahmer”, en su canción de 2013 “Brainless”. También hizo referencias en las canciones de 2009 “Must Be The Ganja” y “Bagpipes From Bagdad”.

Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, causó estragos en la ciudad de Wisconsin entre 1978 y 1991, matando a 16 niños, adolescentes y hombres en un lapso de 13 años.

Sus horribles crímenes ahora se vuelven a contar en el nuevo programa de Netflix de 10 partes, que se estrenó el 21 de septiembre y está protagonizado por Evan Peters, Niecy Nash, Molly Ringwald y Richard Jenkins.

