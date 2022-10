Solados rusos abandonaron una ciudad en Ucrania tan rápido que “dejaron los cuerpos de sus compañeros en las calles”

Las tropas rusas abandonaron una ciudad ucraniana clave tan rápido que dejaron los cuerpos de sus compañeros en las calles, ofreciendo más evidencia este martes de la última derrota militar de Moscú mientras lucha por aferrarse a cuatro regiones de Ucrania que han anexado ilegalmente.

Por su parte, la cámara alta del parlamento de Rusia aprobó dichas anexiones luego de “referéndums” que Ucrania y sus aliados occidentales han señalado como fraudulentos.

Por su puesto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó formalmente las conversaciones con Rusia y declaró que las negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin son imposibles después de su decisión de apoderarse de las regiones.

El Kremlin respondió diciendo que esperará a que Ucrania acepte sentarse a conversar, y señaló que es posible que no suceda hasta que asuma el cargo un nuevo presidente ucraniano.

Cuerpos de militares rusos muertos se ven en el suelo en la ciudad de Lyman, recién recuperada por fuerzas ucranianas, en Lyman, Ucrania, el lunes 3 de octubre de 2022. pic.twitter.com/EELfWQOqMK — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) October 4, 2022

“Esperaremos a que el presidente actual cambie su posición o esperaremos a que un futuro presidente ucraniano revise su postura en interés del pueblo ucraniano”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

A pesar de la aparente bravuconería política del Kremlin, la imagen sobre el terreno subraya el desorden que enfrenta Putin en medio de los avances ucranianos y los intentos de establecer nuevas fronteras rusas.

Durante el fin de semana, las tropas rusas se retiraron de Lyman, una ciudad estratégica del este que los rusos habían utilizado como centro de logística y transporte, para evitar ser rodeadas por las fuerzas ucranianas. La liberación de la ciudad le dio a Ucrania un importante punto de ventaja para impulsar su ofensiva más profundamente en los territorios controlados por Rusia.

Southern Axis Update:#Ukrainian forces continued to advance in northwestern and northeastern #Kherson Oblast between October 2 and 3. /1https://t.co/qCfwrJolCF pic.twitter.com/9fYIDuZW4y — ISW (@TheStudyofWar) October 4, 2022

Tan solo dos días después, la agencia Associated Press que informó desde Lyman que vio al menos 18 cuerpos de soldados rusos aún en el suelo. Los militares ucranianos parecían haber recogido los cuerpos de sus compañeros después de feroces batallas por el control de la ciudad, pero no se llevaron inmediatamente los de los rusos.

“Luchamos por nuestra tierra, por nuestros hijos, para que nuestra gente pueda vivir mejor, pero todo esto tiene un precio muy alto”, dijo un soldado ucraniano que usa el nom de guerre Rud a la agencia.

El cuerpo de un soldado ruso cerca de Izyum, región de Kharkiv. (Foto de ANATOLII STEPANOV/AFP a través de Getty Images)

Zelensky dijo que docenas de asentamientos habían sido retomados “del pseudo-referéndum ruso solo esta semana” en las cuatro regiones anexadas.

En la región de Kherson, enumeró ocho aldeas que las fuerzas ucranianas recuperaron, “y esto está lejos de ser una lista completa. Nuestros soldados no se detienen”.

🇷🇺🇺🇦Día 221 Guerra Ucrania:



▪️ Duras críticas en Moscú por la pérdida de Lyman.⬇️



▪️ Kiev lanza nuevas ofensivas en Kherson y Donetsk.



▪️ AFU controla margen izquierda de Oskol y se atrinchera en la línea Kremennaya-Svatovo.



▪️ Wagner y DRP avanzan en Backmut. pic.twitter.com/oWRNg1YQEH— El periódico de la geopolítica (@delageopolitica) October 3, 2022

El subjefe de la administración regional respaldada por Rusia en Kherson, Kirill Stremousov, dijo a la televisión rusa que las tropas ucranianas hicieron “ciertos avances” desde el norte y también estaban atacando la región desde otros lados. Dijo que fueron detenidos por las fuerzas rusas y sufrieron grandes pérdidas.

Después de recuperar el control de Lyman en la región de Donetsk, las fuerzas ucranianas avanzaron más hacia el este y es posible que hayan llegado hasta la frontera de la región vecina de Lugansk mientras avanzaban hacia Kreminna, dijo en su último análisis el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington. Here are today's control-of-terrain maps for #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats



Click here to see our interactive map, updated daily: https://t.co/tXBburiWEN pic.twitter.com/Cu2u72Np8r— ISW (@TheStudyofWar) October 4, 2022

El lunes, las fuerzas ucranianas también lograron avances significativos en el sur, izando banderas sobre las aldeas de Arkhanhelske, Myroliubivka, Khreshchenivka, Mykhalivka y Novovorontsovka.

