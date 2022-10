Xavi Hernández luego de la derrota del FC Barcelona ante Inter de Milán: “Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones” [Video]

El DT del FC Barcelona Xavi Hernández acudió a una rueda de prensa luego de la derrota de este martes ante el Inter de Milán en la UEFA Champions League y se quejó por la actuación arbitral que a su juicio fue trascendental en el partido.

Xavi se mostró indignado por un par de polémicas en el encuentro al ver cómo en primer lugar el VAR anulaba un gol de Pedri durante el desarrollo del partido y ya en el tiempo de descuento una mano de Denzel Dumfries no fue sancionada como pena máxima.

“Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado (el penal de Dumfries). A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto“, dijo nada más terminar el encuentro en encuentro con los medios.

Nada más que añadir. pic.twitter.com/BVpGo8mpOn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 4, 2022

En cuanto al partido Xavi Hernández habló sobre las múltiples ocasiones que tuvieron de cara al arco rival pero al final no se les dio la ocasión de anotar.

“Al principio nos ha costado la circulación, pero en la segunda mitad hemos mejorado. Hemos querido atacar los espacios. Hemos generado más que ellos, pero no hemos conseguido marcar. Hay que hacer autocrítica, nos quedan tres finales todavía y lo vamos a intentar seguro“, comentó sobre los tres partidos restantes de la fase de grupos en Champions League. Tres finales. No nos vamos a rendir. pic.twitter.com/izWsAFLnHp— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 4, 2022

La derrota de este martes complica la clasificación a octavos de la competición continental y coloca el partido de la semana que viene, de nuevo ante el Inter, en el Camp Nou, como casi definitivo para el FC Barcelona.

