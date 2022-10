Chelsea Film Festival celebrará su décima edición con cineastas latinos en competencia

El Chelsea Film Festival, que tiene lugar cada año en Nueva York, celebrará su décima edición del 13 al 16 de octubre en la que presentará 152 títulos de 29 países.

El evento internacional de cuatro días incluirá 22 largometrajes, 110 cortos, 14 series de televisión/pilotos y 6 experiencias de RV/AR, con algunos de ellos dirigidos por cineastas latinos, que serán exhibidos en persona en Regal Theatres, en 14th Street.

Desde estrenos estadounidenses de documentales, así como sesiones de preguntas y respuestas con miembros del elenco y el equipo, paneles de expertos y mezcladores de la industria.

Una parte de las películas se encuentra a continuación. También se agrega el tiempo de ejecución, el género, el país de origen y los directores.

Cortos Narrativos

A SILENT CALL: CAN ANYONE HEAR ME? By Ana A. Prickett Braunstein 40 min | Drama | United States | 2022

CHICO VIRTUAL By Olivia De Camps 14 min | Drama, LGBT | United States | 2021

DIARY 2020 By Isabel De Obaldía 13 min | Animation, Experimental | Panamá | 2021

GABRIELA By Evelyn Lorena 20 min | Romance, Drama | United States | 2022

I LOVE MY MOTHER By Francis Wintour 19 min | Drama, LGBT | United States | 2021

MAMA RETREAT By Eileen Álvarez 14 min | Horror, Psychological Thriller | United States | 2021

OTTO’S STONES By Juan Bobbio 8 min | Drama, Fantasy | Argentina | 2022

THE BIG CONCERT – THE GILBERT DIARIES By Frank A. Modica, Paul Venier 8 min | COMEDY | United States | 2022

‘TIL MORNING By Ana Moioli 15 min | Drama | United States, Brazil | 2021

Documentales

REGENERATE AND EVOLVE By Esteban Quesada Vizcaino 60 min | Documentary | Costa Rica | 2022

Series de televisión/pilotos

HUSTLERS CHRONICLE By Jose Pena 24 min | Crime, Drama | United States | 2020

PERFECT OPPOSITES By Jaime Zevallos 9 min | Comedy | United States | 2022

VR EXPERIENCES

THE MIRACLE OF SAINT ANTHONY By Alfonso Camarero, Jose Luis Ducid 2 min | Comedy | Spain | 2021

UKU PACHA By Diego Bonilla 14 min | Drama| Ecuador | 2021

Compra tu entrada presencial en Eventbrite aquí y el pase online en FilmFestival Plus.

