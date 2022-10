Danna Paola derrocha su sensualidad en Instagram y le dicen que es la diosa del pop en México

Danna Paola presumió su figura en un atuendo de pantalón y top en dos fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 34,8 millones de seguidores.

La cantante y actriz mexicana se dejó ver con un pantalón ajustado en la parte superior y que luego de las rodillas cae más ancho y un top de triángulos. Ambas partes del ptufit son de la misma tela, gris con algunas partes de color negro.

En la primera foto se ve a la cantante y actriz recostada de la pared que tiene detrás, presumiendo su abdomen plano. En la segunda imágen posa de espaldas, presumiendo la retaguardia y parte de su espalda. “Como de un momento a otro se invirtieron los papeles y te volviste la diosa del pop en México”, le dijeron en los comentarios.

Hace algunos meses la delgadez de Danna Paola mantuvo alerta a sus fanáticos, pues ellos aseguraban que estaba muy flaca. Fue en los Premios Juventud 2022 donde se le vio en un vestido verde fluorescente y sus fans hablaron sobre su peso: “Cuida tu salud”, “¿Por qué está muy flaca?”, “Eras muy bonita llenita”, “¿Quién le hizo tanto daño?”, “Se le ven los huesos”, “Extraño a la Danna de antes”, “Me da miedo que se rompa”, le dijeron en esa oportunidad.

Incluso se rumoró que la mexicana se había hecho la manga gástrica para bajar de peso. Semanas después Danna Paola aseguró que se siente más sexy que nunca.

“Yo estoy perfecta, mi amor. No estaría trabajando como estoy trabajando si estuviera algo mal, realmente. Yo creo que, mira, soy una mujer sana gracias a Dios, tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo. Me encanta cantar, bailar… De levantarme todos los días a ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo”, dijo ella en el estreno de su video musical ‘XT4S1S’.

