¿PSG o Barcelona? Ronaldo Nazario ‘fantasea’ con fichar a Messi para su equipo

😅🗣️ “Traz o Messi pro Cruzeiro? Já pensou? O Messi cansou da Europa e fala ‘quero ir pro Brasil e jogar no time do Ronaldo, no Cruzeirão’, pensou? Seria brabo?”



– Ronaldo, em live na Twitch



🗞️ @deusmedibre

📸 Reprodução / Twitch pic.twitter.com/g0wcyeRc8e