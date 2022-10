Brad Pitt rompe el silencio y asegura que tomará acciones legales contra Angelina Jolie

Angelina Jolie presentó una denuncia contra su exesposo Brad Pitt revelando nuevos detalles sobre lo que describió en los documentos judiciales como un comportamiento abusivo por parte de él en un avión privado en 2016 que llevó a la disolución de su matrimonio.

“A lo largo del largo vuelo nocturno, Brad abusó física y emocionalmente de Jolie y de sus hijos, que entonces tenían entre 8 y 15 años. Después de ese vuelo, por el bienestar de su familia, Angelina decidió solicitar el divorcio”, dice el texto en el que, además, se detalla que Pitt “asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban”.

Jolie alegó también que le dio a su ex la oportunidad de comprar su parte de Château Miraval después de su separación, pero afirmó que Brad solo aceptaría la venta si ella firmaba un acuerdo de confidencialidad “que le habría prohibido contractualmente hablar fuera de tribunal sobre el abuso físico y emocional de Pitt hacia ella y sus hijos”.

La reacción de la estrella de ‘Bullet Train’ no tardó en llegar y a través de su representante dijo que las acusaciones, presentadas a principios de esta semana, son “completamente falsas”. También desmintió las afirmaciones asegurando poco después de que surgieran que son “otro refrito que sólo perjudica a la familia”.

No obstante, esa no ha sido la única respuesta de su parte, ya que la abogada de Pitt, Anne Kiley, afirmó en un comunicado enviado al sitio Us Weekly: “Brad ha sido dueño de todo lo que es responsable desde el primer día -a diferencia de la otra parte-, pero no va a ser dueño de nada que no haya hecho. Ha estado en el extremo receptor de todo tipo de ataques personales y tergiversaciones”.

La especialista en leyes aseguró que afortunadamente, las diversas autoridades públicas que Angelina Jolie “ha intentado utilizar contra él durante los últimos seis años han tomado sus propias decisiones” y que “Brad seguirá respondiendo en los tribunales como ha hecho siempre”.

Sigue leyendo: Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro en 2016

– Brad Pitt responde a las acusaciones de Angelina Jolie de haberla agredido a ella y a sus hijos

– Salen a la luz los detalles sobre el altercado en el jet privado de Brad Pitt y Angelina Jolie