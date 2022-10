Jacky Bracamontes viajó a California con sus hijas y disfrutaron del Pacific Park on the Santa Monica Pier

La presentadora mexicana Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes viajaron a California, Estados Unidos, y sus hijas disfrutaron del Pacific Park on the Santa Monica Pier.

La pareja compartió en sus redes sociales varias fotos en las que muestran a las pequeñas muy felices en el lugar, disfrutando de las atracciones disponibles en el parque de Santa Mónica.

En el Pacific Park on the Santa Monica Pier no solo llama la atención las atracciones y juegos, también lo hace por la impresionante vista que se tiene del Océano Pacífico, pues el lugar está instalado justo en un muelle frente al mar.

Otra de las mejores características de este parque es que es de libre acceso y no se debe pagar ni un dólar para acceder a las atracciones. Es el único parque de entrada libre en todos Los Ángeles.

Sin duda la visita a este parque es una obligación para todos aquellos que visitan Santa Mónica, desde su inauguración en 1909.

Actualmente tiene un total de 12 atracciones, entre las que destaca la única rueda de la fortuna del mundo que funciona con energía solar.

Adicional a esas grandes atracciones hay 14 juegos intermedios y variados puestos de comida y otros de los que pueden disfrutar los niños y adultos. De esos puestos de comida disfrutó también Jacky Bracamontes, sin pensar en la dieta.

Este parque también es muy reconocido por personas en todo el mundo, aunque no hayan ido. Esto se debe a que el lugar ha sido escenario principal y secundario en varias películas y series como ‘Fat Albert’, ‘Hannah Montana’, ‘Hannah Montana: The Movie , Kidsongs’, ‘90210’, ‘Bean’ y ‘The Tonight Show con Jay Leno’.

Sin duda este año ha sido de múltiples viajes para la familia Fuentes Bracamontes. Quienes durante sus vacaciones de verano viajaron a Europa, también han celebrado varios momentos especiales en hoteles de lujo de Miami, Florida, donde viven.

También te puede interesar:

– Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebraron su aniversario en un lujoso hotel de Florida

– Jacky Bracamontes podría ser una de las presentadoras especiales de ‘Hoy Día’

– Las hijas de Jacky Bracamontes venden galletas y bebidas frente a su hogar en Miami