Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebraron su aniversario en un lujoso hotel de Florida

La presentadora Jacky Bracamontes y el piloto de carrera Martín Fuentes celebraron sus 11 años de casados en el Four Seasons Hotel at The Surf Club, Surfside, Florida.

Fuentes le dio una gran sorpresa a su esposa en la habitación del mencionado hotel, llenando el lugar de globos rojos y plateados. Estos detalles se pudieron ver en un video compartido por el piloto en su cuenta de Instagram.

En esa misma publicación escribió: “Hoy hace 11 años decidimos juntar nuestros caminos de vida y volverlo uno solo. Un buen matrimonio no es el que nunca tiene problemas, sino el saber superarlo juntos. Te amo Jacky Bracamontes por estar a mi lado en esta montaña rusa que llamamos vida”.

El Four Seasons Hotel at The Surf Club se ha mantenido en pie desde su inauguración en 1930, aunque en los últimos años se le han hecho pequeños arreglos para que se mantenga vigente según las nuevas tendencias y necesidades de los huéspedes. Los encargados de plasmar la modernidad en el hotel fueron el arquitecto Kobi Karp y el diseñador Joseph Dirand.

Por sus cinco tipos de habitaciones, pasillos y áreas comunes han pasado varias estrellas y personalidades como Frank Sinatra, Elizabeth Taylor y Winston Churchill.

Este hotel está ubicado frente al mar por lo que ofrece una estancia vacacional de primera. Además cuenta con diferentes restaurantes de alta calidad, piscina, áreas verdes, bares y un impresionante spa.

La habitación donde se hospedó Bracamontes y Fuentes estaba ubicada en un piso alto del edificio. Gracias al video compartido por él también se puede ver que la habitación está dividida en sala de estar, comedor y dormitorio.

Hay dos grandes televisores y balcones privados con impresionante vista del hotel, del mar y de más.

