Julia pasa de huracán a tormenta tropical: Se mantienen las alertas en Nicaragua, El Salvador y Honduras

Julia dejó de ser huracán este domingo mientras cruzaba Nicaragua rumbo al oeste para salir al Pacífico, pero la amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra permanece, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

A las 17.00 GMT, Julia se encontraba a unas 65 millas (105 km) al este-noreste de Managua y a unas 270 millas al este-sureste de San Salvador y presentaba vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora (110 km/h).

10 AM CDT Sunday, October 9 Key Messages for Tropical Storm #Julia.https://t.co/XW3zx0VrAf pic.twitter.com/RaWPe9a22E — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2022

Julia tenía vientos de hasta 140 km/h cuando tocó tierra este domingo de madrugada en la costa caribeña nicaragüense, cerca de la Laguna de las Perlas, horas después de que miles de personas fueran evacuadas hacia centros de refugio temporales.

Las costas del Pacífico de Nicaragua, Honduras y El Salvador están bajo alerta de tormenta tropical y la de Guatemala bajo vigilancia, lo que significa que Julia llegará más tarde a ese país.

Según el NHC, Julia se mueve hacia el oeste con una velocidad de 15 mph (24 km/h) y se espera que este movimiento continúe hoy, con un movimiento ligeramente más lento hacia el oeste-noroeste por la noche y el lunes.

El pronóstico de trayectoria indica que el centro de Julia continuará desplazándose sobre Nicaragua y emergerá en el Pacífico esta noche y se mueva muy cerca y paralelo a las costas del Pacífico de Honduras, El Salvador y Guatemala esta noche y el lunes.

Los vientos máximos sostenidos han disminuido alrededor de 70 mph (110 km/h) con ráfagas más fuertes, y se pronostica un debilitamiento adicional durante el próximo día o dos.

No obstante, se espera que Julia sea una tormenta tropical cuando pase cerca de las costas del Pacífico de Nicaragua, Honduras y El Salvador esta noche y el lunes.

Los meteorólogos pronostican que Julia se disipará cerca de la costa de Guatemala el lunes en la noche.

Los vientos sostenidos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 90 millas (150 km) del centro.

Las lluvias podrían causar “inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo amenazantes a la vida a través de América Central hoy y el lunes”.

Además, el NHC anticipa inundaciones repentinas a través del Istmo de Tehuantepec, en México, temprano esta semana. Tropical Storm #Julia Advisory 13A: Julia Moving Quickly Across Nicaragua, Approaching the Pacific Coast. Risk of Life-Threatening Flash Floods and Mudslides Across Central America and Southern Mexico Continues Through Tuesday. https://t.co/tW4KeFW0gB— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2022 #LoUltimo #Nicaragua ⚠️

Cra. Rosario Murillo-Vicepresidenta de la República #Julia se degrada a Tormenta tropical. pic.twitter.com/97UFCoirwg— SINAPRED Nicaragua (@SINAPREDnic) October 9, 2022

