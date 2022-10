Mujer de 70 años ganó $30 mil en su primer mes creando contenido erótico en OnlyFans

Una mujer de 70 años ha encontrado una manera de ganar dinero en grandes cantidades. Y es que Michelle Hardenbrook abrió una página en OnlyFans para compartir contenido erótico y ahora gana decenas de miles de dólares. Eso sí, mantiene el secreto oculto de su familia porque no lo aprobarían.

Michelle, que tiene dos hijos comenzó su perfil de OnlyFans en enero de 2020 y desde el principio encontró el éxito. Cabe señalar que en su primer mes ganó más de $30 mil dólares después de que uno de sus videos se volviera viral.

La mujer está encantada con su éxito, pues ha dicho que la mayor parte de su vida ha batallado en conseguir dinero. Sin embargo, no puede presumir su éxito con todos, pues su familia no aprobaría su conducta.

“Siento una gran sensación de logro, pero la parte triste para mí es que no puedo contarles a las personas que conozco y amo sobre mi éxito porque estaría mal visto“.

“Mi familia no me ha hablado en años. Si les dijera esto, reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’. Soy una rareza y lo sé. No hay muchas mujeres mayores de 60 años que hagan este tipo de trabajo”.

Michelle, que es originaria del estado de Louisiana, solía trabajar como secretaria por $6.50 dólares la hora y batallaba para poder comprar comida para su familia.

Después de perder su trabajo a los 56 años, tuvo que trabajar dando masajes para poder obtener algo de dinero, según se informó en The U.S. Sun.

Ahora, con su página de OnlyFans, el dinero no le preocupa tanto. “Estoy orgullosa de mi éxito. Siento que finalmente he encontrado aquello en lo que soy buena. Nunca supe lo que quería ser cuando fuera grande. Cuando llegas a los 50 años y todavía no lo sabes, es muy desalentador”.

Ella utiliza sus ingresos para mantener a su hijo, quien quedó discapacitado a los 35 años debido a una afección cardíaca. Él sabe lo que hace su madre y está de acuerdo con eso.

Por otro lado, su hija no le habla desde hace 20 años y Michelle dice que, si se entera de lo que hace ahora, tendrá más razones para no hablarle.

Sin embargo, aún tiene el cariño de su hijo, quien le dice que, si no fuera por ella, él estaría muerto.

Michelle tiene planeado mudarse a California en el futuro cercano para estar más cerca de su novio.

