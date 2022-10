Oso entra por la puerta principal de un complejo de apartamentos en Montana y descansa en un pasillo

Los residentes de un complejo de apartamentos de Montana recibieron una alarmante sorpresa este lunes cuando un oso negro entró por la puerta principal y se sintió como en casa.

El incidente tuvo lugar en un complejo de apartamentos en Missoula, Montana, cerca de Main Street, y fue compartido en Twitter por el reportero deportivo de Montana, Zach Kaplan, que vive en el edificio.

Kaplan comenzó a compartir fotos y videos del oso después de notar que el animal paseaba por el césped del complejo alrededor de las 11 am hora local.

“Parece que tenemos un nuevo inquilino en mi edificio de apartamentos…” tuiteó Kaplan junto con un video del oso llegando al complejo.

Looks like we have a new tenant at my apartment building… pic.twitter.com/P6RyrQmDet— Zach Kaplan (@Zach_Kaplan5) October 10, 2022

Más tarde, Kaplan pudo acercarse mucho más al animal y le tomó una foto sentado en un pasillo cerca de varias puertas de apartamentos, aparentemente relajado. En ese momento, el guardabosques local estaba en la escena, intentando controlar la situación.

“Actualización: simplemente está pasando el rato aquí. (En el primer piso de mi edificio de apartamentos)”, tuiteó . “El guardabosques está aquí tratando de sacarlo de su guarida”. Update: he’s just hanging here. (On the first floor of my apartment building). Game warden is here trying to coax him out of his den pic.twitter.com/qU6sUdhhVd— Zach Kaplan (@Zach_Kaplan5) October 10, 2022

“Así que el animal era un oso negro de aproximadamente 250 libras”, dijo Kaplan a Newsweek . “En realidad, el primer piso de mi edificio de apartamentos no tiene puertas en los pasillos, por lo que el oso buscó refugio en el pasillo del primer piso. Los guardabosques respondieron de inmediato y trataron de atraerlo con un cebo para averiguar qué hacer”, agregó.

“El oso solo estaba descansando y trataron de meterlo en su trampa sin éxito. Alrededor de las 12:45 MT, entraron con tranquilizantes, pudieron sedarlo y lo llevaron a la trampa y lo sacaron de nuestro edificio sin más incidente”, concluyó.

Kaplan culminó su cobertura improvisada del incidente con un video que muestra dos oficinas de guardabosques que pelean con el oso sedado en una gran trampa cilíndrica. Nadie en el edificio o en la oficina del guardabosques local resultó herido por el animal. Update: after tranquilizing him, the game wardens are safely carrying the bear away. The wardens said they’ve seen some pretty unique situations, but never one like this. https://t.co/uBRhv1cGWv pic.twitter.com/qiC2B56cv4— Zach Kaplan (@Zach_Kaplan5) October 10, 2022

Según la información sobre el tamaño del oso proporcionada por Kaplan, es probable que fuera un oso negro macho, aunque esto no está confirmado. Los osos negros hembra adultos normalmente solo crecen hasta un máximo de 175 libras de peso. Mientras tanto, los machos adultos oscilan entre 130 y 600 libras.

También lee:

· Cliente demanda a la salsa picante “Texas Pete” por ser fabricada en Carolina del Norte

· Bisonte cornea a mujer de 71 años de Pensilvania en Yellowstone; es el segundo ataque en tres días

· Oso negro ataca a familia en ruta de senderismo y hiere gravemente a dos mujeres en Canadá