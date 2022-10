Búsqueda de niño de 1 año que desapareció en Georgia pasó a investigación criminal

Autoridades siguen en la búsqueda de Quinton Simon, un niño de 1 año que estaba desaparecido la semana pasada en Georgia mientras estaba en su corralito, que pasó a convertirse en una investigación criminal, luego de que una llamada al 911 revelara que la madre del niño le dijera a la policía que creía que fue robado.

Jeff Hadley, jefe de policía del condado de Chatham, confirmó el lunes que las autoridades están investigando si la desparición de Simon el pasado miércoles involucró un delito.

“No tenemos nada confirmado, por lo que no podemos decir absolutamente nada”, apuntó Hadley en una conferencia de prensa. “Pero es justo decir que nuestros esfuerzos y la cooperación con el FBI nos proporciona una gran cantidad de recursos que también estamos analizando al aspecto de la invetigación criminal”.

“Queremos asegurarnos de hacer esto de la manera más profesional y experta posible, así que si, y digo si, tenemos que procesar a alguien en este caso, lo hemos hecho bien”, agregó Hadley en declaraciones recogidas por el Savannah Morning News.

La investigación está impulsada por la policía local, que cuenta con más de 40 agentes del FBI, luego de la denuncia de Leilani Simon, de 22 años.

“La demandante informó que su hijo de 1 año está desparecido”, dijo el despachador del 911 ante la llamada de Leilani. “Se despertó, su puerta estaba abierta. Aconsejó que no puede abrir la puerta. Cree que alguien entró y se lo llevó”.

Por su parte, la niñera de Quinton, Diana McCarta, le dijo a WSAV que se suponía que debía cuidar al niño y a su hermano el día de su desaparición, pero luego recibió un mensaje críptico que la alarmó.

“Recibí un mensaje de texto esta mañana diciendo que no estarían aquí, que no los cuidarían a las 5:29 (a.m.). Lo cual fue un poco extraño porque los tengo incluso (a los niños) cuando ella no trabaja”, dijo McCarta.

