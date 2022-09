Una foto de Laura Bozzo llama la atención: el público la vio en ‘La Casa de los Famosos’ y dice que luce con mucho filtro

En la cuenta de Instagram de Telemundo publicaron una foto de Laura Bozzo que llamó la atención del público por, aseguran ellos, tener muchos filtros. En la imagen la presentadora de televisión de origen peruano y ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ aparece luciendo un traje de baño de una pieza en color negro, mientras estpa sentada en una silla y mantiene sus ojos cubiertos con unos lentes azules y luce unos tacones de tiras negras.

Ante esta foto fueron varios los televidentes que reaccionaron diciendo que allí aparece Bozzo con mucha edición fotográfica. Estos son algunos de los mensajes más destacados: “Diossss cuanto filtro!!”, “Puro photoshop, filtros 100%”, “La vimos sin nada, puro retoque”, “Demasiada retocada la foto laura cubierta de filtros”, “Ya no necesita filtros, ya la vimos como Dios la trajo al mundo” y “Me cae bien pero que no exagere con tanto filtro”, le dijeron.

Laura Bozzo fue una de las participantes más polémicas dentro de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ debido a la manera en la que se desarrolló dentro del programa y a la amistad que mantuvo con Daniella Navarro dentro del show. “No la conozco”, llegó a decir hace algunas semanas sobre la venezolana y esta reaccionó diciéndole lo mucho que le dolían esas palabras.

“¿@laurabozzo_of quién soy? Una persona que te apoyo que peleamos batallas juntas, que jamás te traicioné, que te peinaba, que te hacía tus arepas favoritas, que te hacía la comida porque no te gustaba la de tu amigo, que jamás hable mal de ti, que me enfrente al único amigo que dices conservar por defenderte porque hablaba horrible de ti, que me gané enemigos”, inició Navarro en una publicación de Instagram.

“Me insultaste como nadie en la vida simplemente por gustarme alguien, alguien que me aceptó con defectos y me perdonó, esa soy Laura pero no te preocupes de mi boca jamás saldrá una mala palabra hacia ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre fui honesta a pesar de tus ofensas y como me denigraste sin preguntarme. Ver esto me lastima, pero creo que me conociste: lo que me duele me hace más fuerte y más buena. Dios te bendiga siempre”, concluyó.

