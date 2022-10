Video: Empleados de una guardería de Mississippi aterrorizan a niños con una máscara de “Scream”

Una mujer de Mississippi fue despedida por usar una máscara de la franquicia cinematográfica de terror “Scream” para asustar a los niños de la guardería donde trabajaba.

El miércoles, videos de la mujer, identificada solo como “CeeCee”, con una máscara de Halloween asustando a los niños pequeños a solo unos centímetros de sus rostros, circularon ampliamente en las redes sociales, lo que llevó a su despido del Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil’ Blessings en Hamilton, Mississippi, junto con con tres compañeros de trabajo.

En el video, se puede ver a los niños llorando y escondiéndose de la mujer mientras los persigue, pero en un video de disculpa obtenido por el Daily Mail aparentemente publicado por CeeCee más tarde, ella dice que no fue “mal intencionado”.

Aquí el video de la empleada asustando a los niños con una máscara de Scream:

Momento en que unos maestros aterrorizan a niños con una mascara de “Scream”, en un hecho registrado de Mississippi, EE.UU.



Luego de que las cámaras de vigilancia de la guardería los captaran aterrorizando a su salón de clases los maestros fueron despedidos.#NoticiasDNN pic.twitter.com/NTMjMcGJfd — Dominican News Network (@dominicannewsn) October 10, 2022

Aunque CeeCee reconoce que ella es la persona detrás de la máscara en cada video, afirma que sus compañeros de trabajo estaban al tanto de sus planes para asustar a los niños que estaban siendo “malos”. Un total de cuatro empleados fueron despedidos como resultado del truco, según un periódico local.

CeeCee había sido empleada en la guardería durante casi cuatro años antes de ser despedida. Se puede ver al menos a un trabajador riéndose en los videos.

“No entré allí a mi propia discreción. Es decir, no entré allí con la intención de traumatizar literalmente a esos niños. Esperaba que reaccionaran de la forma en que reaccionaron cuando lo hice”, dice en la disculpa.

“Pero lo que no vieron todos ustedes fue que después de que salí de la habitación, me lo quité y volví al salón de clases… y dije ‘CeeCee atrapó al monstruo. No va a volver’. Y me abrazan. Conozco a esos niños de toda la vida”, agregó.

Aunque los videos virales fueron recibidos con indignación, algunos padres dijeron que no culpan a la dueña de la instalación, Sheila Sanders, por los incidentes.

“Sé al 100% que la señora Sheila, la propietaria y directora, no estaba al tanto de esta situación que estaba ocurriendo y tan pronto como se enteró, todas las partes terminaron de inmediato”, dijo Kimberly Smith, madre de uno de los aterrorizados a un diario local.

Sanders, propietaria de la guardería durante los últimos 20 años, dijo que no se enteró de los incidentes hasta el miércoles por la tarde y que se tomó un video en septiembre: “Nadie vino a decirme que sucedió en septiembre”, dijo al periódico.

“Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidos y no sabía que estaban haciendo eso”, agregó.

El Departamento de Salud del Estado de Mississippi y la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe están investigando el asunto.

