Xavi frustrado por los resultados: “La Champions está siendo cruel con nosotros”

Luego del amargo empate 3-3 entre el FC Barcelona y el Inter en la cuarta jornada de la Fase de Grupos de la Champions League, el entrenador Xavi Hernández se mostró decepcionado en la rueda de prensa.

El técnico afirmó que “la Champions está siendo cruel” con el conjunto azulgrana por la escasez de resultados positivos.

“Estoy con un poco de rabia. Así como el año pasado no nos daba, esta vez ha sido por errores nuestros. Y casi diría que hasta duele más. Pero si no ganas al Inter en casa no mereces seguir en la competición, aunque aún tengamos una pequeña esperanza de pasar”, dijo Xavi.

Con Xavi como DT, Barcelona solo ganó 1 partido de 6 disputados por Champions League. Ahora ya no dependerá de sí mismo para clasificar a 8vos. pic.twitter.com/7mMw6EH73h — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 12, 2022

Hernández no dudo en aceptar que lo ocurrido este miércoles en el Camp Nou representa un golpe muy duro para el club.

“La palabra sería crueldad. En la segunda parte no hemos salido con el nivel de activación suficiente, y cuando eso pasa es un error del entrenador. Asumo mi responsabilidad. Estoy contrariado y enfadado”, dijo el entrenador.

De todas maneras, dijo que “hay dos lecturas” del partido. “La primera parte ha sido excelente. Hemos poblado el centro del campo y hemos atacado por dentro y por fuera”, consideró el técnico azulgrana. Además, explicó que en el tramo final del encuentro el equipo sacó “la fe y el amor propio”.

Pero el Barça no tiene tiempo para lamentarse porque el domingo llega la visita al Real Madrid. “Ahora hay que pensar en el clásico e intentar ganar en el Bernabéu. Vamos líderes en la Liga y queremos seguir siendo líderes. Tenemos que seguir. La temporada es larga. Hay que animar a los jugadores, el empate de hoy no ha sido por culpa de falta de actitud”.

Con información de EFE.

