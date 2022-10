Joven mujer murió arrollada al caerse de su bicicleta en Nueva York

Una joven de 25 años fue atropellada fatalmente por un camión cuando se cayó de su bicicleta cerca del Prospect Park de Brooklyn la mañana de ayer, dijo la policía de Nueva York.

La mujer estaba pedaleando hacia el este en Parkside Avenue cerca de Parade Place en el vecindario Prospect Lefferts Gardens alrededor de las 7 a.m. cuando por alguna razón se cayó de su bicicleta y aterrizó en la calle. Luego, el conductor del camión, que se dirigía en la misma dirección, la golpeó en el suelo, dijo la policía.

La víctima no identificada fue descubierta con trauma en su cuerpo y declarada muerta en la escena. El conductor del camión con remolque se quedó en el lugar y no se anunciaron arrestos de inmediato, dijo NYPD. Al momento no estaba claro qué había causado que la mujer se cayera inicialmente de la bicicleta, acotó New York Post.

En un caso similar, a finales de julio una joven de 28 años murió cuando se cayó de la Citi Bike en la que se desplazaba y fue arrollada por un camión con remolque en una calle del Upper East Side de Manhattan, a plena luz del día.

Este año ha sido particularmente nefasto en el asfalto neoyorquino en los cinco condados. Del 1 de enero al 31 de julio unas 150 personas fallecieron en accidentes viales, según el Departamento de Transporte (DOT) de la ciudad. Particularmente hay un aumento del 129% en los incidentes de atropello y fuga en toda la ciudad.

Además de la violencia armada, los accidentes de tránsito han sido otro gran reto para el nuevo alcalde Eric Adams. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, ciclistas y automovilistas, con una meta de cero muertes para 2024.

La ciudad de Nueva York ya había experimentado en abril un aumento del 35% en accidentes de tránsito, alertó NYPD. A finales de ese mes hubo una racha trágica a un promedio de una persona muerta por arrollamiento cada día.