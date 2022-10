Confirman 11 muertos tras masacre en un bar de Guanajuato, México

Estesábado fueron asesinadas al menos once personas en un bar del municipio de Irapuato, en el estado mexicano de Guanajuato.

Los hechos violentos se llevaron a cabo en un bar nocturno de nombre “La Texana”, ubicado en la colonia 12 de diciembre, en Irapuato, cuando ingresaron sujetos armados disparando contra quienes estaban presentes.

Tras el siniestro, la Policía municipal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional, acudieron establecimiento comercial con el fin de resguardar la escena del crimen y recolectar evidencias para dar con la captura de los responsables.

Medios locales difundieron a traves de las redes saociales imágenes tomadas desde el lugar d elos hechos donde se evidencia la presencia policial y forense.

Al menos once personas fueron asesinadas este sábado en un bar del municipio de #Irapuato, en el estado de #Guanajuato, informaron autoridades. pic.twitter.com/rsyeTAj18G — PORTAL HIDROMILO (@PORTALHIDROMILO) October 16, 2022

Hace tan solo dos semanas, se presentó un suceso similar que estremeció a la población mexicana, cuando 10 personas fueron asesinadas, y otras más resultaron heridas, en un billar ubicado en el municipio de Tarimoro, en el mismo céntrico estado mexicano.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han determinado las causas del hecho violento ni han ofrecido mayores detalles sobre las víctimas. ⭕️Otra MASACRE más, en Guanajuato.



Al momento se reportan 11 personas ejecutadas a balazos en el Bar "El Pantano" ubicado en la calle Jamaica de la colonia La Lupita de Irapuato, Guanajuato.



El pan de cada día en México Sangriento pic.twitter.com/uNdFnfJF3h— CÓDIGO NEGRO MX (@CODIGO_NEGROMX) October 16, 2022 El #México que no existe en las mañaneras.



Once personas asesinadas en un bar en Irapuato.



Ataque armado en bar de Irapuato, Guanajuato, deja 11 personas muertas https://t.co/Ahy44rB2fy— Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) October 16, 2022

