Eduin Caz habla sobre el supuesto pleito con Canelo Álvarez: “Hablan puras pend***das sobre mí”

Dicen que Eduin Caz y el Canelo Álvarez protagonizaron un altercado durante la fiesta de XV de la hija del famoso boxeador. Se supone que Grupo Firme se presentó en dicha celebración. Y afirman que al final “El Canelo” los corrió.

El cantante, según Univision Entretenimiento, explicó en redes lo siguiente: “Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar porqué la prensa no me quiere“. Además agregó: “Todos los medios de comunicación hablan puras pendejad… sobre mí”, acusó, “les dejaré grabado un video donde explicaré porqué les duele tanto el éxito de Grupo Firme”.

En Instagram también dejó una serie de fotos en las que sale abrazado al Canelo y además escribió: “Y ahora un poema”. Para muchos el mensaje es claro, y es que entre él y el boxeador no existe problema alguno, se nota el cariño y la amistad que existe entre ambos.

Vale aclarar que el mensaje de texto ya no aparece en las historias de Instagram de Eduin, pero se notifica que hubo palabras dentro de este texto que preocupó a sus fans, porque habló prácticamente de su propia muerte al escribir: “Y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas”. Al final este advirtió que faltan años para que él deje este mundo, pero aún así la preocupación quedó servida en el corazón de muchos.

Diversos videos, por otra parte, han aparecido en las redes sociales en donde se ve cómo “El Canelo” disfrutó de la fiesta junto a Grupo Firme. View this post on Instagram A post shared by El Clinch (@elclinchmx)

En la siguiente publicación puedes encontrar el mensaje completo compartido por Eduin Caz, este aparece en la segunda imagen del post de abajo. View this post on Instagram A post shared by SAPS Grupero (@sapsgrupero)

