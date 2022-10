Leonardo Aguilar dice que le robó una prenda a su padre Pepe Aguilar y la presume en Instagram

El cantante mexicano Leonardo Aguilar presumió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece luciendo una prenda que, asegura, le robó a su padre Pepe Aguilar.

La hebilla de su correa resalta junto a sus pantalones de jean y una camisa en un tono azul verdoso. En la foto, tomada frente a un espejo, la artista escribió: “¿Cómo ven la hebilla que le robé a Pepe Aguilar? Puro Charros Del Soyate”.

“Que no te la vea porque te la quita”, fue uno de los comentarios que le dejó una de sus seguidoras en esta publicación que sobrepasó los 16,780 me gustas en Instagram.

Hace algunos días, Leonardo Aguilar participó en un lindo momento junto a su padre Pepe. Los dos sorprendieron a Ángela Aguilar, quien cumplió 19 años, cantándole ‘las mañanitas’ durante un concierto. Ese show de ‘Jaripeo sin fronteras’ se llevó a cabo en Salt Lake City y junto a la multitud le entonaron la tradicional canción de cumpleaños mexicana a la más pequeña de la familia.

Leonardo Aguilar felicitó a su hermana Ángela en su cumpleaños con un emotivo mensaje compartido a través de Instagram y una foto en la que ambos aparecen luciendo los trajes con los que salen a los shows: “19 años compartiendo la vida contigo!! Me acuerdo cuando estábamos en LA esperando a que nacieras y lo emocionado que estaba. Al final terminé con una hermana, amiga y colega. No sabes lo orgulloso que me hace ver todo lo qué haces! Soy tu fan, te amo y te acompañaré siempre. Felicidades!!”, le dijo el cantante.

Pepe Aguilar, quien compartió el video del momento en el que le cantaron a Ángela, también felicitó a su hija a través de las redes sociales: “Hija querida, te deseamos todos los aquí presentes, mucha vida, mucha carrera, mucha salud, que seas muy feliz, que tomes buenas decisiones y que este nuevo año se un año lleno de bendiciones, feliz cumpleaños @angela_aguilar_”. View this post on Instagram A post shared by Leonardo Aguilar (@leonardoaguilaroficial)

