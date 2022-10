Toni Costa estalla de la emoción al hacer realidad su sueño y el público dice que se compró una casa para él y Alaïa

Toni Costa publicó una foto en Instagram en la que aparece firmando un documento y en el texto con el que acompañó esta imagen asegura que su sueño se volvió realidad, al tiempo que agradece por el apoyo que ha recibido mientras trabaja por lograr cada meta de su vida.

“La próxima batalla o mejor dicho, mi sueño hecho realidad, gracias Dios y cada una de las personas que me apoyan, que creen en mí y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseándome el bien”, dijo Costa sin detallar qué era lo que estaba firmando con una gran sonrisa en el rostro.

Asimismo, el bailarín y coreógrafo español que recientemente participó en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ retó a sus seguidores a que adivinaran qué era lo que estaba firmando. “A ver familia, que estoy firmando? (Y no digan: un papel 🤣 jaja) Pónganse creativos en la respuesta pero no tóxicos jajajaja”, les dijo Costa.

En los comentarios los seguidores del ex de Adamari López usaron su creatividad, tal como él pidió, para dar respuestas a la firma del papel: “La compra de la casa de Alaia”, “Tuu academia de baile”, “Te vuelves a casar con la madre de tu hija”, “Tu hogar, esa casita para crear tus propias memorias con Alaia”, “Una casa para ti y tu hija”, “Están en tres cosas tu🏡,un contrato de trabajo o su ciudadanía” y “¿Contrato de trabajo? ¿La ciudadanía americana?” son algunos de los mensajes más destacados.

Uno de los propósitos con los que entró Toni Costa a ‘La Casa de los Famosos’ fue ganar para poder comprarle una casa a su hija Alaïa y aunque no ganó, el público asocia que ese gran sueño que firmó es el motivo que lo empujó a entrar al reality show de Telemundo.

“Papito mío te admiro. Felicidades por ese gran logro, mi campeón. Jamás dejes de soñar en grande porque entre más lejos se vean las cosas yo sé que las puedes lograr. Un sueño hecho realidad y uffff, lo que nos falta. Te amo con el alma, amor mío”, le escribió Evelyn Beltrán, su novia, en los comentarios.

