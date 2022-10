Julián Gil habla de su paternidad y sus seguidores no se olvidan de su hijo Matías: “Marjorie, reacciona”

Julián Gil mostró en su cuenta de Instagram dos imágenes de hace muchos años atrás junto a su hija Nicolle Gil. En las fotos se ve a un joven Julián Gil sosteniendo a la pequeña, su primera hija, en brazos.

En el texto que acompaña las imágenes Gil narró que se convirtió en padre de Nicolle a los 16 años y que aunque no fue nada fácil, es lo mejor que le ha pasado,

“Mi mejor TBT es con mi bebé. @nicolle_gil siendo yo un niño también. Sí, no fue fácil ser papá a los 16 años pero puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. Estoy convencido que si volviera a nacer le pediría al universo pasar por lo mismo, idéntica. Sin tocarle o cambiarle nada. Esta es mi vida y estoy eternamente agradecido. Gracias Nika por enseñarme a ser papá. Amo ser tu papá”, dijo el actor y presentador argentino.

Muchos de los seguidores de Julián Gil no perdieron la oportunidad de recordar a Matías, el hijo del actor y presentador con Marjorie de Sousa, con quien no puede compartir ante la negativa de la madre.

“Para mí eres un excelente papá, tus hijos te aman. Solo pido a Dios que te dé la bendición de disfrutar de tú Matías, él merece saber que tiene un gran papá? No pierdas la fe, Dios te recompensará“, “Qué pena que esa mujer te ha privado de Matías pero hay un Dios justo ten fe y en su momento Dios hará el milagro nunca lo dudes y confía”, “Bellos, pobre Matías que le negaron vivir esto. He ahí la muestra de un buen padre”, “No se como hay madres que le quitan el privilegio a los hijos de disfrutar su papá” y “Reacciónaaaaaaaaaa Marjorieeeeeeeee. Ama de verdad a Maty. Recuerda que el dolor de tu propio hijo tú te lo vas a tener que masticar y comértelo y no lo podrás digerir”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de Julián Gil ante esta situación.

Hace unas semanas en ?Sientese quien pueda?, el programa que conduce Gil, él dejó sus buenos deseos tanto para su hijo como para Marjorie de Sousa, ante la falta de poder compartir con su pequeño:

“Los que me conocen saben que en el caso de mi tercer hijo no he podido fungir como la figura paterna que todo niño en la vida necesita y siempre, y lo he dicho públicamente y no es ahora porque estoy aquí, que yo quiero que le vaya bien a ella, que tenga una buena pareja y que por lo menos el niño si no es conmigo que tenga un figura paterna”, dijo el actor.

