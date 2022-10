La posible pelea Andy Ruiz vs Deontay Wilder pierde fuerza, según el padre de Destroyer

Foto: Harry How / Getty Images

Las posibilidades de una pelea entre Andy Ruiz Jr. y Deontay Wilder se van desinflando conforme pasan los días.

Tras el choque entre Wilder y el finlandés Robert Helenius, en caso de una victoria del estadounidense (ganó por KO) se esperaba una respuesta a la propuesta de Ruiz. ?Una vez pueda culminar mis negocios en el Barclays Center de Brooklyn, le enseñaré a Andy algunas cosas que él no sabe? dijo Deontay previo a la pelea.

Luego de obtener el triunfo, el púgil declaró: ?Estoy para el que sea, Ruiz, Uzyk, el que sea?, palabras que abrieron las ventanas para la pelea en cuestión.

Sin embargo, el padre de Andy, don Andrés Ruiz, declaró al medio El Izquierdazo: ?No hay nada. Creo que Wilder quiere pelear contra Oleksandr Uzyk o Anthony Joshua, pero ojalá se haga la pelea porque es mandatorio?.

El padre comentó que tienen hasta diciembre para esperar la decisión de Wilder.

¿Qué impide la pelea Ruiz vs Deontay?

A pesar de que Deontay Wilder ha hecho público su deseo de pelear con Andy, su entrenador Malik Scott no está de acuerdo. De hecho, subestimó a Destroyer al ser consultado sobre el posible duelo: ?La pelea después de Helenius debe ser de alto perfil?.

?Es la segunda mitad de su carrera, no está en esto por el dinero. No me interesa que Deontay peleé contra Andy Ruiz o Frank Sánchez, ninguno de esos tipos?, expresó Scott recientemente.

Pese al panorama, Ruiz no ha dejado de hacer ruido a través de sus redes sociales, ya que busca volver a la élite a través de una gran pelea con un oponente como Deontay.

Contenido relacionado

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao estarían cerca de una pelea revancha y no una exhibición

Habría más consecuencias para Cristiano Ronaldo: $800,000 dólares de multa y otros castigos futbolísticos

Wisin y Yandel se convirtieron en los dueños de un equipo de Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico