“Black Adam” sacudió la taquilla a pesar de las malas críticas, recaudó $67 millones de dólares

“Black Adam”, la película de superhéroes protagonizada por Dwayne Johnson y dirigida por el español Jaume Collet-Serra, recaudó $67 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos, a pesar de las críticas negativas.

El filme, cuyo presupuesto estimado ronda los $200 millones de dólares, fue la primera opción en los cines estadounidenses, pero su recaudación quedó lejos de otros lanzamientos recientes del mismo género como “Thor: Love and Thunder” ($144 millones) y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ($187 millones).

Warner Bros., propietario de los derechos de DC Comics, ha apostado por el tirón de Johnson, conocido como “The Rock”, y el personaje de “Black Adam” para relanzar su franquicia de superhéroes después de la acogida irregular de títulos como “The Suicide Squad”, “Justice League” y “Birds of Prey”.

A pesar de que las primeras críticas del filme fueron negativas y los seguidores de la franquicia no se mostraron entusiasmados, el título ha ido ganando mejores reseñas en los últimos días y parece que conseguirá atraer al público a las salas de cine en las próximas semanas.

Curiosamente, Johnson ya fichó por la saga en 2014 para dar vida a Black Adam en “Shazam!”, pero los productores quedaron tan impresionados con las pruebas de cámara que decidieron dar al actor protagonista de “Fast & Furious” una película en solitario.

Por su parte, el estreno “Ticket To Paradise”, la comedia romántica protagonizada Julia Roberts y George Clooney, quedó en segundo lugar con unos meritorios $16,3 millones de dólares.

La recaudación ha superado las expectativas puestas en el título, ya que en los últimos años la mayoría de filmes de corte romántico han fracasado en taquilla y muchos estudios prefieren estrenarlos directamente por plataformas de “streaming”.

Según el portal Box Office Mojo, más del 60 % de los espectadores que fueron al cine a ver la reunión entre Roberts y Clooney tenía más de 35 años.

En el resto de la taquilla el terror de “Smile” fue la tercera opción con $8,4 millones de dólares, por delante de “Halloween Ends”, que ingresó $8 millones y la animada “Lyle, Lyle, Crocodile” con $4,2 millones.

