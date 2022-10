Dicen que el ex de Carmen Villalobos estará en La Casa de los Famosos 3: Sebastián Caicedo

Rumores sobre los nuevos integrantes de La Casa de los Famosos 3 están circulando desde hace meses en las redes sociales. Se ha dicho que Alfredo Adame es parte ya de este proyecto, así como también Poncho Denigris y hasta Ninel Conde. Pero uno de los nombre que más ha resonado en los últimos días es el de Sebastián Caicedo, ex esposo de Carmen Villalobos.

Dicen que el famoso actor de telenovelas es uno de los famosos confirmados para esta nueva generación. Y hasta han llegado a decir que otra de las confirmadas en “La Tigresa del Oriente”.

Sobre Ninel Conde hay quienes aseguran que este rumor es falso, y que “El Bombón Asesino” no será parte del proyecto porque ya tiene otro trabajo para estas fechas. Pero en medio de todo lo que se dice de este famoso reality de Telemundo, surge uno que ha dejado a más de uno con la boca abierta y es que parece ser que Telemundo podría haberse quedado sin los derechos de este formato. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel? (@chismecitochannel)

El famoso periodista de espectáculos Alex Kaffie informó lo siguiente: “Televisa ha adquirido los derechos de La Casa De Los Famosos de Telemundo. Será en Junio de 2023 cuando Televisa estrene su versión del exitoso reality de Telemundo”.

Para confirmar o negar esta información contactamos con la televisora y aún estamos esperando su respuesta.

A la fecha La Casa de los Famosos de Telemundo ha tenido dos generaciones. Las primeras ganadoras de este proyecto han sido mujeres. La primera generación tuvo como ganadora a Alicia Machado, mientras que la última contó con Ivonne Montero para llevarse los $250 mil dólares.

