Selena Gomez revela diagnóstico de Covid-19: “Ponte al día con tus refuerzos”

Selena Gomez recurrió a sus redes sociales para darles una triste noticia a sus millones de fans: ha dado positivo en la prueba de Covid-19 y ha tenido que cancelar su participación en el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.

“No voy a estar en Fallon esta noche. Terminé contrayendo Covid, pero estoy descansando y sintiéndome bien”, compartió en una historia de Instagram.

“Un recordatorio amistoso de que el Covid todavía está por ahí. Ponte al día con tus refuerzos. De hecho, estaba programado para obtener el mío esta semana. Los amo a todos”, añadió la cantante, de 30 años, junto a una imagen que la mostraba durmiendo en un sofá con sus dos perros cerca.

Gomez iba a aparecer en el programa de Jimmy Fallon para promocionar su próximo documental de Apple TV+, ‘Selena Gomez: My Mind & Me’, que narra el viaje de salud de la cantante en el transcurso de seis años, incluidas sus luchas contra el lupus, la depresión y la ansiedad.

“Sé quién eres, Selena. No importa lo que hagas. Se trata de quién soy, de estar bien donde estoy. Estoy agradecida de estar viva”, dice la intérprete de ‘Lose You to Love Me’ en un fragmento de la producción dirigida por Alek Keshishian y que estará disponible a partir del próximo 4 de noviembre.

“Después de años en el centro de atención, Selena Gomez alcanza un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanza un nuevo pico, un giro inesperado la lleva a la oscuridad”, dice una sinopsis del documental.

La entrevista con Fallon también habría sido la primera aparición televisiva de Selena Gomez desde su reunión ahora viral con Hailey Bieber. Hace unas semanas, ambas sorprendieron cuando fueron fotografiadas abrazándose en un evento de alfombra roja en Los Ángeles.

