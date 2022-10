LAFC liquidó a Austin FC y pasó a la Gran Final de la MLS

El LAFC se hizo inmenso este domingo frente al Austin FC al ganarle por un resultado de 3-0 y clasificarse a la Gran Final de la Major League Soccer (MLS).

Un ambiente impresionante se vivió en el Banc of California Stadium de Los Ángeles en el partido que definiría la final de la Conferencia Oeste de la MLS.

Por el hecho de jugar en casa, y la artillería en ataque que ha tenido durante la temporada, el LAFC saltó al campo como favorito para ganar.

Desde el principio del encuentro el conjunto angelino se mostró superior en ataque y tuvo considerables opciones de peligro.

De hecho, el primer tanto del LAFC llegó temprano, al minuto 29′, gracias a una jugada de balón parado que remató Cristian Arango con un cabezazo directo al ángulo.

El tanto de Arango y enloqueció a los fanáticos del LAFC, que ya veían a su equipo con un pie adentro de la Gran Final.

El primer tiempo concluyó con el resultado favorable para los locales, pues más allá de su sólido ataque, achicaron bien y no permitieron que el Austin definiera.

Para el segundo tiempo el equipo de Los Ángeles inició con la misma carga ofensiva que en la primera mitad del partido.

Al 62′ la estrella del LAFC Carlos Vela lanzó un centro desde el tiro de esquina que remató de forma errónea Maximiliano Urruti hacia su propia meta para el 2-0.

Para el LAFC no parecía suficiente la ventaja por dos goles y continuaba asechando el conjunto de Texas para liquidar el partido.

Y de esa manera al minuto 81′ logró anotar el tercer tanto con un disparo de media distancia de Kwadwo Opoku. Opoku makes it 3-0 and @LAFC are 10 minutes away from their first trip to #MLSCup!#LAFCvATX // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/jKy5Tel3AB— Major League Soccer (@MLS) October 30, 2022

