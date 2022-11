Cambio de horario en Estados Unidos: Qué día inicia el horario de invierno y qué deberás hacer con tu reloj

El invierno cada día está más próximo, particularmente para los países que se encuentran en el hemisferio norte, y con ello no solo llegan los cambios de temperatura sino también el cambio de horario, para así ajustar nuestras actividades a la luz solar.

Es por ello que el próximo domingo diremos adiós al horario de verano, el cual estuvo vigente durante 34 semanas en este 2022, para así dar paso por completo la horario de invierno.

Para ser más exactos, en Estados Unidos entrará en vigor el domingo 6 de diciembre, en punto de las 2:00 a.m. el horario de invierno. En esta ocasión, lo que deberán hacer los habitantes de gran parte del país es atrasar su reloj una hora, lo que representa a partir de ahí una hora más de descanso.

Si no hay alguna modificación el camino, el horario de invierno en EE.UU. se extenderá hasta el domingo 12 de marzo de 2023.

Recordemos que en marzo pasado, el Senado aprobó un proyecto de forma unánime para que no se ajuste más el horario en el invierno a partir del 2023. No obstante, el Sunshine Protection Act está en proceso de ser aprobado por la Cámara de Representantes y posteriormente, firmado por el presidente Joe Biden.

La fecha para el cambio de horario varía anualmente, debido a que se toma en consideración que sea el primer domingo de cada noviembre.

También es importante recordar que hay estados y territorios de EE.UU. que no cambian de horario, tales como Hawaii, algunas zonas de Arizona, las Islas Vírgenes Americanas, Puerto Rico, Samoa Americana y Guam.

Si tienes alguna duda respecto al próximo cambio de horario y en qué sitios sí rige el horario de invierno y en cuales no, el National Institute of Standards and Technology (NIST, por sus siglas en inglés), en su página oficial, detalla cuáles son los distintos horarios en el país norteamericano según la zona en el tiempo coordinado universal (UTC, en inglés), los cuales puedes consultar aquí.

