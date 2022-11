Cristiano Ronaldo se negó a saludar a su excompañero Gary Neville tras críticas por su presente en el Manchester United [Video]

Cristiano Ronaldo se encuentra con un presente complicado en el Manchester United, lo que ha generado críticas en el entorno del club como la que tuvo su excompañero Gary Neville, quien señaló que ya era hora de separar caminos el portugués y la institución inglesa.

Esto no cayó bien en el seno de Cristiano Ronaldo y en la previa del encuentro ante West Ham por la Premier League inglesa, El Bicho se desquitó al evitar saludar a Neville durante la transmisión.

En el video viralizado en redes sociales se aprecia como Cristiano se acerca al panel de transmisión y dedica unos segundos para compartir con Roy Keane, Micah Richards y Jamie Carragher pero ignoró por completo al otrora defensor de los Red Devils.

Gary Neville getting aired by Cristiano Ronaldo… 😳🤣 pic.twitter.com/UpKAmNjw1v — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2022

La acción llevó a Neville a vivir un momento incómodo, limitándose a sonreír de manera nerviosa ante la presencia del portugués.

Dicha situación no pasó desapercibida por el polémico Roy Keane, que se dedicó a citar el momento comparándolo con una misma situación que el propio Carragher había vivido meses atrás también al criticar a la estrella.

“Jamie Carragher puede decírtelo, esto es lo que pasa cuando hablas contra Cristiano”, bromeó Keane sobre el desplante hacia Neville.

La broma fue ampliada por Richards quien preguntó a Neville cómo se sentía luego del gesto de Ronaldo frente a las Cámaras.

“No se comporta como alguien que ha jugado conmigo. Él está viendo todo; creo que si tuviera 570 millones de seguidores en Instagram no me molestaría Gary Neville”, comentó con semblante serio.

El comentario de Neville hace algunos días se produjo luego que Cristiano Ronaldo abandonara las instalaciones durante en el encuentro ante Tottenham al negarse a ingresar en los últimos minutos.

“Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”, comentó Neville en aquel momento.

Tanto Neville como Cristiano Ronaldo compartieron en el Manchester United durante seis años en los que el central acogió y acompañó al delantero durante su estancia en el club.

