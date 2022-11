Nairo Quintana se defiende: “He tenido más de 300 antidoping y nunca tuve problema por dopaje”

La decisión final por parte del TAS en el juicio por dopaje contra Nairo Quintana ha representado un baldazo de agua helada para el ciclista, que no se amilana, y asegura que continuará dejando la bandera de Colombia en alto.

A través de un video publicado en redes sociales, Nairo afirma que aunque se siente triste por el fallo, no dejará las competiciones.

“Lamentablemente el fallo no fue bueno para mi, con tristeza lo digo. Con orgullo digo que en mi carrera he tenido más de 300 antidoping y nunca he tenido ningún problema por dopaje. Tengo muchas razones de por qué no he tomado este producto. Lamentablemente ha salido el resultado así”, dijo Quintana.

La palabra de Nairo #Quintana luego de que se conozca la resolución del TAS.



El TAS ratificó este jueves la descalificación de Nairo en la última edición del Tour de Francia por violar la prohibición de usos de sustancias prohibidas en competencias, en este caso el tramadol.

“La vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante. Tengo una linda familia, tengo un país y grandes amigos que me apoyan. Muchísimas gracias por eso, y nos veremos pronto”, agregó.

“Sabemos que seguimos en nuestro Gran Fondo, donde allí con muchos de ustedes iremos a hablar de todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida deportiva y lo que ha pasado durante este proceso, y la pelea que tuve para defenderme”, concluyó.

