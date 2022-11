Ferka inicia proceso legal para separarse de Christian Estrada y ver quién se quedará con la custodia de su hijo

La actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, habló sobre su separación de Christian Estrada, el padre de su hijo Leonel.

Sin entrar en demasiados detalles, la actriz dijo en el programa ‘Hoy’ que inició un proceso legal para ver quién se quedará con la custodia del niño y también dejó entrever que sufrió violencia emocional por parte de su ex pareja.

En exclusiva @Ferka abre su corazón y comparte la situación que está viviendo con el padre de su hijo 📲 pic.twitter.com/MNJkBOKlsZ — Programa Hoy (@programa_hoy) November 1, 2022

“No supe poner límites a tiempo, no lo hice. Jamás iba a permitir que me transgredieran ni física, ni verbal, ni emocionalmente y ahí fue cuando yo dije que me amo mucho; no más”, dijo Ferka.

Asimismo, agregó que ella quería mantener en privado lo que estaba viviendo con el sinaloense, pero los rumores la estaban sobrepasando.

“Me lo quise guardar para mí, pero en esta ocasión estoy cuidando de mí, de mi imagen, de mi integridad, de mi hijo, sobre todo, de mi familia que también está involucrada; no me gusta haber llegado a este punto, lo único que no se vale es que me estén difamando”, aseguró.

A la par, la famosa lanzó un comunicado aclarando lo que una revista de circulación nacional publicó sobre ella y el modelo, dejando en claro que sí están separados. View this post on Instagram A post shared by Marιa Fernanda Qυιroz Gιl☾✞ (@ferk_q)

Sigue leyendo: Christian Estrada: “Alejandra Guzmán no es como la pinta Frida Sofía… Conmigo fue muy cariñosa la señora”

– Geraldine Bazán se solidariza con Shakira y asegura que ella vivió lo mismo con Gabriel Soto

– Selena Gomez rompe el silencio y habla por primera vez sobre su foto con Hailey Bieber

– Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, reaparece tras encarcelamiento del actor