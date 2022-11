Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fuera del once más valorado del Mundial de Qatar

El dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, han dominado el fútbol europeo y mundial por más de una década debido a sus grandes títulos y goles anotados. Asimismo, cada uno ha tenido la oportunidad de levantar un trofeo con su selección.

Por un lado, el portugués se proclamó campeón de la Copa de Naciones con Portugal, mientras que por el otro, venció a Brasil en el 2021 en la última edición de la Copa América en donde Argentino quebró una mala racha de más de 20 años sin quedar campeón.

Sin embargo, como los años no pasan en vano, ambos atacantes han perdido valor en el mercado y el Mundial de Qatar no será una excepción. De hecho, Transfermarkt publicó una lista en donde ninguno de los dos aparece en el once más caro del certamen; algo que demuestra la superioridad de otros futbolistas de menor edad.

Dicha lista es liderada por el francés Kylian Mbappé, quien disputará su segundo Mundial, después de haber conquistado el de Rusia 2018. El atacante galo, tiene un valor en el mercado de $160 millones de dólares como se mencionó anteriormente.

Vinicius Jr. por su parte, es una de las revelaciones del mercado debido a su irrupción con el Real Madrid en las últimas campañas. El extremo brasileño, se mantiene en el segundo puesto con un precio descomunal de $120 millones de dólares.

En España, Pedri González está llamado a ser uno de lideres del esquema del entrenador Luis Enrique en lo que respecta a su primer Mundial con la absoluta. El centrocampista ha subido valor y por ahora se mantiene en $90 millones de dólares.

Jude Bellingham, Phil Foden y Harry Kane son otros de los futbolistas que persiguen los pasos de Pedri, Vinicius Jr. y Mbappé con un valor cercano a los $90 millones de dólares; los ingleses también son fundamentales para Inglaterra.

El futbolista con más goles en todo

el 2022 es @KMbappe (23 años)



Lleva 45 en lo que va del año:



🇫🇷Ligue 1 de Francia ⚽️30🔺

🇪🇺Champions League ⚽️8

🇫🇷Selección Francesa ⚽️4

🇫🇷Copa de Francia ⚽️3#CaminoAQatar 🇶🇦 2022 pic.twitter.com/eFE28JaBQ5 — Xavi (@XaviSol_) October 29, 2022

Dusan Vlahovic, de Serbia, y Bruno Fernándes, de Portugal, aparecen con un valor de $85 millones de dólares; seguidos por el belga Kevin De Bruyne, el alemán Jamal Musiala y el francés Aurélien Tchouaméni; quienes cierran la lista.

De esta manera, queda claro que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han perdido valor en el mundo del fútbol, pero esto no ha sido un impedimento para que sigan su aumentando su palmarés en su majestuosa carrera.

Además, Portugal y Argentina son uno de los firmes candidatos a levantar la copa más importante para un futbolista, la cual desean tener en sus manos cada cuatro años. En el caso de Mbappé, será el líder de la delantera para buscar su segundo mundial.

