Pep Guardiola le respondió a Zlatan Ibrahimovic con ironía: “Mi ego es más alto que los jugadores”

Pep Guardiola, es considerado uno de los mejores entrenadores de la actualidad y el líder de un Manchester City que ha sido una verdadera aplanadora gracias a la presencia de Erling Haaland. Sin embargo, el español también es conocido por responder de manera categórica y sin problema alguno al momento de que recibe una crítica.

En esta oportunidad, Guardiola se tomó el atrevimiento de responderle a Zlatan Ibrahimovic sin pelos en la lengua, después de que el sueco se refiera a él como una persona con mucho ego y que nunca deja que un futbolista sea más grande él.

“Zlatan tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!”, comentó Pep Guardiola en rueda de prensa.

Más allá de su respuesta, Guardiola también dejó un tono irónico con respecto al atacante noruego, quien ha sido el líder goleador hasta ahora de una delantera que es una de las más temibles gracias a su presencia.

“Entonces le que hago es decirle a Erling: ‘Por favor, no marques más goles ya o de lo contrario The Sun y Daily Mail no escribirán nada sobre mí. Él me conoce bien. Puede leer un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme”, finalizó el entrenador del conjunto ciudadano.

Por último, mientras Erling Haaland sigue aprendiendo de Pep Guardiola, mientras que Zlatan Ibrahimovic sigue recordando su paso negativo por el FC Barcelona en donde el entrenador español fue su entrenador.

