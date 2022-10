Irina Baeva desmiente rumores de una presunta infidelidad y aseguran que “así negó a Gabriel Soto”

La actriz Irina Baeva y Gabriel Soto desde hace varias semanas se encuentran envueltos en una polémica por el hecho que ya no comparten casi juntos, o al menos en las redes sociales no lo han mostrado. Desde que hicieron la relación oficial, la pareja no paraba de publicar contenido estando unidos, lo que parece ser que por el momento las cosas entre ellos no estarían del todo bien.

Sin embargo, la situación para la prometida de Soto habría empeorado, debido a que ha sido vinculada con un actor de Hollywood, es decir, se cree que haya existido la posibilidad de serle infiel. No obstante, recientemente sostuvo un encuentro con la prensa y explicó que no tenía nada con ningún otro hombre.

“Estamos bien, todo en orden. Gabriel está grabando muchísimo y entonces no hemos podido compartir mucho, por cuestión de trabajo, pero estamos bien“, explicó en un video que compartieron en el Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’.

Con el transcurrir del tiempo, la polémica ha tomado mucho más fuerza. Por ello, añadió que: “De viva voz les puedo decir, crean que todo está bien, seguimos con los planes, todo está perfecto”.

Sin embargo, los seguidores de la mencionada cuenta de la camarita se pronunciaron sobre lo que ella dijo, debido a que consideran que esas mismas palabras fueron las que implementó cuando le preguntaron si estaba saliendo con el ex de Geraldine Bazán.

“El karma haciendo su trabajo”, “Ni ella se lo cree, se le nota”, “Parecían chicle, ahora cada quien por su lado”, “Esta como mujer de moral distraída”, “Acuérdense que así negó a Gabriel Soto”, “No le creemos por obvias razones”, “Esto me recuerda cuando Gabriel se los puso a Geraldine”, “Lo mismo decía de Gabriel”, “Como cuando el karma empieza a hacer efecto”, “Señora, no se le cree nada”, “Y ustedes creen que Gabriel está a dieta”, “En par de meses se declaran solteros”, fueron algunas de las impresiones.

La pareja del actor mexicano agregó: “La gente no nos cree, estamos bien”.

