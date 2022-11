Carmen Villalobos es una de las mujeres más hermosas del mundo de la televisión colombiana. La actriz estrella de Telemundo conquistó al mundo con telenovelas como “Sin Senos sí hay Paraíso” y enamoró a los televidentes como conductora de “Top Chef VIP”, uno de los programas más queridos de la cadena hispana.

Sin embargo, su belleza física siempre le ha robado el aliento a muchos de los que la siguen, que día a día esperan poder ver alguno de sus ardientes bikinazos. En el más reciente, Carmen Villalobos broncea su cola en la quinta foto y le dicen: “Me encanta saberte plena y feliz Carmela”. Esta frase va a juego con el pensamiento que ella misma compartió junto al álbum de cinco fotografías en donde escribió:

“Definitivamente la felicidad es algo que no se puede ocultar, y así estoy en este momento de mi vida, plena y feliz 💫💃🏻💭 ¡Feliz fin de semana mi gente bonita!”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Otro mensaje bonito que recibió Villalobos en Instagram va en relación a cómo cuando ha sido villana logra transmitir tanto con su personaje que hay quienes llegan a odiarla, y cómo cuando se vuelve la buena del cuento, todos también la aman: “Tus papeles de villana hacían que me caigas en el hígado 😂, pero ahora cuando has actuado en “Hasta que la plata nos separe”, hizo que te ame 😍 Sigue brillando siempre 🙌❤️”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

