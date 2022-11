Vacuna contra el fentanilo demuestra ser eficaz en ratas y está lista para probarse en humanos

Investigadores han creado una vacuna que evita que el fentanilo entre en el cerebro y produzca el “efecto de la droga” en ratas, alegando que podría formar parte de una solución a la epidemia de opiáceos que actualmente afecta a Estados Unidos si los resultados se replican en humanos.

El fentanilo es un opioide sintético que las personas suelen usar para obtener una sensación intensa que es significativamente más fuerte que la de la heroína, y los traficantes de drogas a menudo lo mezclan con la heroína para aumentar la potencia y las ganancias.

Sin embargo, al ser 50 veces más fuerte que la heroína, el fentanilo provoca más fácil una sobredosis, y solo 2 miligramos son suficientes para ser fatales, lo que lleva a una crisis devastadora en la que más de 150 personas mueren cada día por sobredosis de opioides sintéticos.

Al bloquear los efectos deseados del fentanilo, los investigadores esperan poder ayudar a prevenir algunas de estas muertes, según el estudio publicado en la revista Pharmaceutics.

“Creemos que estos hallazgos podrían tener un impacto significativo en un problema muy grave que aqueja a la sociedad durante años: el uso indebido de opioides. Nuestra vacuna es capaz de generar anticuerpos anti-fentanilo que se unen al fentanilo consumido y evitan que ingrese al cerebro, lo que permite eliminarlo del cuerpo a través de los riñones”, dijo el autor principal, Colin Haile, en un comunicado.

“Por lo tanto, el individuo no sentirá los efectos eufóricos y podrá ‘volver al carro’ hacia la sobriedad”, agrega Haile.

La vacuna induce al organismo a crear anticuerpos contra el fentanilo y contiene dmLT, que estimula la respuesta inmunitaria del organismo a las vacunas. Cuando se administraron a ratas, los anticuerpos anti-fentanilo neutralizaron los niveles de fentanilo y redujeron la cantidad en el cerebro, pero no hicieron lo mismo con la morfina. No se observaron efectos adversos de la vacuna en ratas.

Podría ser un cambio de juego en la lucha contra el uso indebido de opioides, ya que actualmente existen opciones de tratamiento extremadamente limitadas para las personas adictas a la heroína y otros opioides.

Otro estudio encontró una tasa de recaída del 91 por ciento para los adictos a la heroína sobrios, por lo que una vacuna contra una de las mayores amenazas para la vida podría al menos minimizar las posibilidades de sobredosis de fentanilo de estas personas.

“El uso y la sobredosis de fentanilo es un desafío de tratamiento particular que no se aborda adecuadamente con los medicamentos actuales debido a su farmacodinamia, y el manejo de la sobredosis aguda con la naloxona de acción corta no es adecuadamente efectivo ya que a menudo se necesitan dosis múltiples de naloxona para revertir los efectos fatales del fentanilo”, dijo Therese Kosten, autora principal de estudio mencionado.

Ahora, los investigadores esperan fabricar la vacuna en grado clínico para hacer la transición a los ensayos en humanos, que comenzarán en los próximos meses.

