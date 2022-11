Chiquis Rivera se vistió como una ‘abeja reina’ para los Latin Grammy 2022

Chiquis Rivera fue una de las ganadoras en la ceremonia de los Latin Grammy 2022. La intérprete mexicana obtuvo el gramófono en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Banda’ con su disco ‘Abeja reina’.

La intérprete llegó a la alfombra roja de los afamados premios luciendo un atuendo dorado, como si fuera de oro. Con este diseño la cantante representó el color de las abejas y la miel. Desde la entrada del evento musical más importante del año para los latinos Chiquis posó, saludó y sonrió ante las cámaras.

El vestido no tenía tirantes, pero en uno de sus hombros destacaba un detalle que se elevaba por el aire. El traje estaba ceñido a su cuerpo hasta las rodillas, donde la falda se desprendía y se volvía mucho más amplia. El peinado fue de moño recogido sobre la cabeza y el maquillaje con muchos brillos dorados en los ojos.

En otra publicación que hizo la cantante se detalló mucho más el vestido, los detalles, el peinado y su maquillaje. “La calma antes de la tormenta… Todo lo que tengo que decir es que DIOS ES BUENO”, escribió la intérprete al acompañar esta galería de imágenes con la que obtuvo más de 179,515 me gustas.

“Si es el vestido más bonito que has usado, y felicidades por el Latin Grammy”, le dijo uno de sus seguidores a la cantante de música mexicana.

Recientemente Chiquis Rivera le dio la bienvenida a la Navidad con una versión del famoso tema ‘jingle bells’, al que le agregó ritmos mexicanos. Muchos de sus seguidores no quedaron del todo encantados con la canción.

“Nadie me preguntó pero no me gustó nada. Quien le escribe las canciones a ella que nomás no da una”, “Sorry la letra no da con navidad la verdad la música está bien bonita pero con otra ladra, se nota que el que hizo la letra no sabe de rima” y “Acabaste de matar la magia de la navidad” fue parte de lo que le dijeron.

