Wanda Nara reiteró que el motivo de su divorcio con Mauro Icardi no fue por infidelidades

La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara fue una de las polémicas de los últimos meses, debido a los innumerables inconvenientes que tuvieron acaparados todo el foco de atención de toda la prensa internacional, e incluso; también el tiempo del delantero cuando formó parte del Paris Saint-Germain.

Ahora, tras el nuevo destino de Icardi con el Galatasaray de Turquía, la empresaria ha puesto en marcha un nuevo proyecto personal y no precisamente en suelo europeo, ya que es en Argentina; siendo este el punto más importante para concretar su divorcio con el futbolista.

“Ya hemos firmado la separación. Mauro no quería y fue muy difícil, porque lo sigo queriendo mucho. Pero las cosas no funcionaban, el ambiente era malo en casa y en un momento le dije: ‘Vamos a parar’. Hicimos el amor hasta el final, luego me fui a Argentina. Hice campañas publicitarias y conduje programas de televisión. He estado fuera durante dos meses. La distancia no ayudó”, comentó Wanda Nara en una entrevista en una edición italiana de la revista Vanity Fair.

“La verdad es que tuve cinco hijos, a todos los amamanté, los crié y me dediqué a ellos durante 10 años. Hace poco le había expresado a Mauro el deseo de volver al trabajo, y no le gustó. Es raro que la mujer de un futbolista trabaje. Durante mucho tiempo solo cuidé de mis hijos y mi esposo, pero ahora quiero recuperar mi tiempo. Y vuelvo a mi profesión”. prosiguió la argentina.

Es importante resaltar que, Wanda Nara ha cumplido varios planes o proyectos con respecto a su carrea, en donde ahora es una de la figuras más llamativas de la televisión argentina. Algo que no ha asentado bien al futbolista y lo que causó el divorcio.

“En Argentina me siguen ofreciendo programas para conducir y me gusta mucho la televisión. También en Italia tengo dos proyectos que deberían empezar en marzo. Esto no significa descuidar a los niños: Mauro entrena dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme, ¿no?”, aseguró la empresaria.

“No le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Mientras que para mí la independencia es fundamental: es el camino hacia la libertad. Así que cada dos por tres intenta reconquistarme, el otro día vino a buscarme al aeropuerto con un coche lleno de flores, luego me llevó a cenar y me dijo: ‘No me rindo’. Muy bien, pero ya sé que si nos volvemos a juntar y en dos meses menciono una nueva oferta de trabajo, volveremos al punto de partida“, finalizó la empresaria.

De esta manera, Wanda Nara ha sido muy clara que ambos ya no están comprometidos después de durar ocho años casado con el futbolista que actualmente milita en el Galatasaray de Turquía. A pesar de esto, el argentino no se rinde en recuperarla por el bien de él y su familia.

