Buscó durante años trabajo y reveló la insólita situación por la que no la contrataban

Puede que para muchos, buscar un trabajo se convierta en una gran odisea. Primeramente es probable que muy pocos empleos llenen tus expectativas y por ende, la competencia puede llegar a ser aún más alta.

Muchos expertos en Recursos Humanos aseguran que es de vital importancia redactar y tener un CV bien elaborado y sobre todo actualizado, en donde realmente seas sincero acerca de tus conocimientos, habilidades y competencias, lo cual te ayudará aún más a conseguir ese trabajo que tanto anhelas.

Pero en los últimos días se ha vuelto viral una historia compartida en Facebook por parte de una usuaria de esta red social, quien contó el insólito error que venía cometiendo desde hacía un par de años cuando se postulaba a un trabajo y por lo cual, seguramente fue descartada para todos.

Damaris Renovato es una mujer mexicana quien durante un largo tiempo estuvo buscando trabajo sin tener éxito, ya que no era contratada por ninguna empresa a las que había enviado su CV.

Pero fue recientemente cuando se percató que si a lo largo de 2 años ninguna empresa le habló fue por un tremendo error que cometió.

“Resulta que hace 2 años siempre estaba enviando mi CV, pero yo decía ‘Achis, por qué nadie me llama’, y nunca me respondieron nada. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por 2 años es una lista de supermercado”, contó la mujer en Facebook.

En efecto, el documento que estuvo cargando en distintas plataformas y enviando por correo electrónico no contenía su experiencia laboral ni aptitudes sino más bien una lista de artículos por comprar: un kilogramo de tortillas, salchichas, aguacate, cebolla, papaya y chile figuraban en los pendientes.

Como era de esperarse, su historia se volvió viral y muchos lo tomaron como una enseñanza respecto a que es necesario revisar en más de una ocasión qué documento es el que realmente estamos enviando y no dar por hecho nada.

Te puede interesar:

* Cuáles son las empresas de las que los empleados no quieren irse

* La rechazaron de una entrevista de trabajo por una razón que ha sido criticada

* Le llueven propuestas de trabajo gracias a un CV falso