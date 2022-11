Adamari López habla del amor y asegura que: “Solamente tengo ojos para usted”

La puertorriqueña Adamari López desde hace algunos meses se ha vuelto tendencia, debido al contenido que comparte en Instagram y, es que también ha dejado saber que realmente disfruta mucho grabando videos, al tiempo que se dedica a doblar voces. Por ello, de manera consecutiva la conductora de televisión no ha parado de subir Reels.

La presentadora del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo a través de este contenido ha dejado claro todo lo que le apasiona este tipo de videos. Más de ocho millones de seguidores no han perdido la oportunidad de decirle lo mucho que se divierten con sus cosas, aunque a veces otros opinan distinto porque consideran que son “indirectas” para Evelyn Beltrán o para su ex, Toni Costa.

La también actriz de un éxito como lo fue ‘Amigas y rivales’ destacó en esta ocasión que sin duda cuando una persona se enamora algunos terminan siendo completamente “ciego”. Por ello, considera que podría necesitar ayuda de un especialista en el área.

“Dicen que el amor es ciego! ¿Algún experto por allí para que me revise?“, fue el mensaje que acompañó el video compartido.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, aunque como siempre se mostraron un poco divididas, debido a que mientras algunos resaltaron que es una mujer “linda”, otros se tomaron algunos segundos para decir que no entendían lo que intentaban mencionar en el video, hecho que llevó a varios a consultar lo que veían.

“Orgullo boricua. Dios te siga bendiciendo“, “Jajajajajajaja, qué linda Adamari. Muchas bendiciones”, “Te ves bellísima, besos”, “Hermosa, mi querida Adamari”, “Que hable bien, parece que tiene una papa en la boca”, “Te miras preciosa”, “Tú éxito siempre es tu éxito, no dejes que nada ni nadie te haga enojar”, “Eres bella y talentosa”, “Tú no, el otro lombriz, es ciego”, “No entendí ni papas, alguien me puede traducir?“, “Te gusta el acento paisa de los colombianos”, “Es que el corazón no tiene ojos, por eso nos enamoramos ciegamente“, “La gente es tan bruta y los haters tóxicos ni se diga”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Adamari López enciende las alarmas tras anunciar que tuvo “una cita muy importante en Telemundo”

· Adamari López le envía un emotivo mensaje a Chiquibaby tras su salida de Telemundo

· Adamari López afirma que hay procesos “que llevan su tiempo” y aseguran que se está haciendo “la víctima”