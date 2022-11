Adamari López recibe elogios en Instagram por su manera de vestir

En la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’ recopilaron varias fotografías de Adamari López, luciendo elegantes atuendos a lo largo de todo el año 2022. La boricua aparece en distintas ceremonias de premiaciones, en la playa, desde el estudio del programa del que forma parte en Telemundo y hasta en compañía de su hija Alaïa.

Esta publicación trajo consigo que los usuarios de las redes sociales reaccionaran, tal como es acostumbrado en las plataformas digitales. Muchos de esos comentarios elogian la manera de vestir de la presentadora y actriz boricua:

“Bellísima, todo le queda bello. Sencillamente hermosa, Adamari”, “Es que todos les quedan bellos”, “Ella tiene un gusto exquisito para vestir”, “Todos sus outfits le quedan hermosos muy bien desde que se hizo la transformación”, “Todos están y le quedan bonitos pero mis preferidos son los 2 rosados” y “El número 3 y 6 se ve hermosa”, fueron algunos de los mensaje saque le dejaron los seguidores del programa.

Algunas personas también comentaron que no les agrada la manera de vestir de la boricua: “Ese outfits honestamente no le queda bien, pienso que ya por la edad” y “Adamari, te admiro mucho pero esos trajes no te favorecen en nada” le dijeron dos de los seguidores del show de Telemundo.

Recientemente Adamari López también fue criticada en redes, pero por sus videos en formato reel. Este tipo de videos forman parte del contenido diario de la boricua y a algunos ya les aburre.

“Que densa esa mujer, no se ubica”, “Ya aburre esa mujer”, “Que fastidio estos videos con esta señora” y “Ella no me causa la más mínima risa. No entiendo cómo es que termina en estos videos”, le dijeron algunos de sus seguidores tras uno de esos videos en los que aparece con un influencer español.

