Mariah Carey tuvo que rebajar el precio de su mansión en Atlanta

La reconocida cantante Mariah Carey ha tenido que rebajan el precio de su mansión en Atlanta por falta de interesados, ahora la propiedad tiene un costo de $6 millones de dólares.

La propiedad entró inicialmente al mercado de bienes raíces con un costo de $6.5 millones de dólares en septiembre de este año.

Carey compró esta propiedad en diciembre de 2021 por $5.65 millones de dólares, lo que significa que su margen de ganancia también se resuden con este cambio de precio. Se debe recordar también que esta misma mansión era alquilada frecuentemente por el actor Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Se espera que la mansión sea vendida en poco tiempo y al precio exacto que ahora se pide para que la cantante entre a su temporada navideña con buen animo, pues se debe acotar que su canción ‘All I Want for Christmas Is You’ ya empieza a sonar desde este momento.

La propiedad en venta tiene una casa principal de 12,575 pies cuadrados distribuidos en nueve habitaciones, nueve baños, vestíbulo, sala principal, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala de cine, gimnasio y otros lujos.

En su interior destacan los detalles con madera pulida y otros materiales de primera calidad.

Entre todas las habitaciones destaca la suite principal con sala de estar, muebles empotrados, chimenea, bar, balcón privado, salón de belleza, vestidor y baño privado con muchas comodidades.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para tres vehículos y una casa para huéspedes con todas las comodidades necesarias.

En su lote de 4 acres no solo hay espacio para estas tres estructuras ya mencionadas, sino que también hay extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, cancha de tenis y otros espacios para disfrutar al aire libre.

También te puede interesar:

– Captan a Mariah Carey caminando por las calles envuelta en una manta de Louis Vuitton

– A Mariah Carey se le ven los muslotes al desnudo, porque su minivestido se le sube al caminar por las calles

– Nick Cannon, ex de Mariah Carey, da la bienvenida a su décimo hijo