Qué hacer luego de comer demasiado

En las cenas festivas puede resultar difícil comer con moderación ante una variedad de comida deliciosa y abundante. Luego de comer demasiado, tu cuerpo puede sentirse hinchado y puedes experimentar algunas molestias. Compartimos algunas recomendaciones que pueden ayudarte a sentirte mejor.

Cuando comes en exceso el estómago se expande más allá de su tamaño normal y se empuja contra otros órganos. Esto puede provocar malestar y causar sensación de cansancio, lentitud o somnolencia.

1. Camina

Caminar un poco después de comer puede reducir la acumulación de gases, lo que contribuye a la hinchazón. Caminar también puede ayudar a vaciar el estómago más rápido.

Después de una cena abundante, al día siguiente puedes hacer más ejercicio, no solo ayudará a quemar calorías, sino a reactivar tu metabolismo y prevenir el estreñimiento. Si no tienes deseos de hacer ejercicio, camina para hacer tus mandados, dejando el auto estacionado a lo lejos.

2. Evita las bebidas carbonatadas

Evita las bebidas carbonatadas, estas solo agregarán más gas que se acumule en el tracto gastrointestinal.

Para hidratarte, bebe agua, también puedes consumir algunos tés como el té de jengibre o el té de hinojo.

Algunos estudios indican que el jengibre puede ayudar a aliviar las náuseas, reducir los gases, la hinchazón y la indigestión, al mismo tiempo que apoya la regularidad intestinal.

Los tés elaborados con semillas de hinojo se consumen para tratar los espasmos musculares y para favorecer la digestión, ayudar a que los músculos lisos del sistema gastrointestinal se relajen y reduzcan los gases y la hinchazón.

3. No te acuestes enseguida

Comer en abundancia puede causar reflujo ácido, esto ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago y causa un sabor amargo o una sensación de ardor.

Consumir demasiados alimentos antes de acostarse puede empeorar los síntomas de personas con enfermedad de reflujo gastroesofágico. En la cama el cuerpo descansa en un ángulo horizontal lo que hace que sea más fácil que el ácido ingrese al esófago y provoca una sensación de ardor en el pecho (acidez estomacal) y regurgitación de alimentos.

4. Come verduras en la próxima comida

Eat This Not That comparte el consejo de comer algunas verduras ricas en antioxidantes y llenas de fibra en la próxima comida.

“La fibra de las verduras ayuda a expulsar los desechos y las toxinas del colon, lo que ayuda a mantenerlo regular para que pueda recuperarse rápidamente y sentirse más ligero”, afirma Nutrition Twins.

