Cómo deshacerse de la culpa alimentaria durante las fiestas navideñas

Desde la tradicional cena de Thanksgiving hasta la celebración de Navidad y Año Nuevo, en esta temporada hay una gran cantidad de pasteles, variedad de platos y bebidas que disfrutar. Algunas personas que suelen seguir una dieta rigurosa pueden sentir culpa alimentaria durante las fiestas navideñas por lo que han comido, por ello compartimos algunas formas de evitarla.

1. Considera que darte gustos de comida poco nutritiva es parte de una dieta equilibrada

En una dieta saludable se procura el consumo de alimentos que satisfagan las necesidades de nutrientes, promover la salud y prevenir enfermedades. Pero también hay espacio para comer ocasionalmente golosinas o bocadillos menos nutritivos en cantidades moderadas, privarse de estos productos puede hacer que se anhelen aún más.

2. Acepta que mereces comida que te hace feliz sin que tengas que castigarte

Mereces comida que te hace sentir feliz sin que tengas que castigarte. Es probable que algunas comidas poco saludables te agraden demasiado, comerlas muy de vez en cuando o en ocasiones especiales no tira tus esfuerzos por la borda.

Lo que importa es lo que comemos la mayor parte del tiempo. No todo el tiempo y no parte del tiempo. “Si te deleitas con los deliciosos dulces navideños, no te has bajado del tren ni has fallado en nada, ¡simplemente has disfrutado de una comida deliciosa!”, comparte la nutricionista de Nourish & Tempt, Danijela Armitage, especialista en práctica y comunicación nutricional.

3. Mantén las rutinas dietéticas que puedas

La nutricionista de Nourish & Tempt aconseja no preocuparte demasiado ni intentar ajustar la forma en que comes normalmente para adaptarte a la temporada navideña. “En cambio, mantén las rutinas dietéticas que puedas, donde puedas; esto te mantendrá más estable, alimentado, tranquilo y con control del apetito”.

4. Concéntrate en la experiencia de comer

Comer conscientemente significa que estás usando todos tus sentidos para experimentar y disfrutar los alimentos que se eligen. La Fuente de Nutrición de Harvard señala que esto ayuda a aumentar la gratitud por la comida, lo que puede mejorar la experiencia general de comer.

Hay cuatro aspectos a considerar: qué comer, por qué lo comemos, cuánto y cómo comer. Según Harvard, la alimentación consciente anima tomar decisiones que serán satisfactorias y nutritivas para el cuerpo. Pero no incita a “juzgar” los comportamientos alimentarios.

Si las preocupaciones por la comida entran en tu mente, Danijela invita a concentrarse en las expresiones de los rostros de los seres queridos y la sensación del espacio. “¿Qué alegría hay en este momento?”.

5. Evita dietas estrictas

Prestar demasiada atención las dietas de choque o altamente restrictivas poco saludables pueden hacerte sentir culpables cuando te sales de los lineamientos. Estas dietas son difíciles de mantener a largo plazo, no solo son poco efectivas para controlar el peso, también pueden ocasionarte efectos secundarios negativos en tu salud.

6. Defiende tu plato

Los juicios o críticas de otras personas pueden hacerte sentir culpa. El plato, lo que sirves y los efectos de lo que provoca esa comida en ti es asunto tuyo. Puedes rechazar alguna comida o bebida como también puedes defender tus elecciones que puedan parecer a otros poco saludables.

Danijela da algunos ejemplos de respuestas que pueden ser de ayuda:

“Gracias por ofrecerme más, pero me siento satisfecho”, “Estoy contento con el aspecto de mi plato”, “¿Sabes que los carbohidratos son fuente de energía? ¡Y son tan deliciosos también!”, “He estado trabajando muy duro para mostrarme amor propio, y no me siento cómodo cuando haces esos comentarios sobre mí”.

7. Piensa menos en cómo luces y más en cómo te sientes

Los hábitos saludables que se sigues las mayor parte del tiempo pueden promover cambios positivos en tu cuerpo y hacerte sentir mejor. Como apuntamos en el punto 2, puedes deleitarte con dulces navideños, sin sentirte que has fallado. Disfruta de la compañía, de la deliciosa comida, de sentirte feliz en esta temporada y piensa menos en cómo quieres lucir.

