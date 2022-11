Christian Chávez recuerda cuando su madre lo corrió de casa por ser gay

Fue en 2007 cuando Christian Chávez decidió declarar abiertamente su homosexualidad y el actor ahora ha admitido que, tanto para él como para su familia, este proceso no fue fácil de sobrellevar.

Si bien la estrella de RBD recibió desde entonces apoyo de sus fanáticos y de grupos sociales, en una reciente entrevista con Yordi Rosado recordó al borde del llanto sobre el momento en que, a sus 17 años, le confesó a su mamá, Olivia Garza, que era gay y recibió una de las peores reacciones de rechazo.

“Era muy importante para mí que las personas que más me amaban supieran quién era yo… tenían que saberlo”, dijo Chávez.

“Estaban ahí los dos. Mamá, papá, soy gay. Mi mamá, obviamente, se puso muy mal… en ese momento me corrió de la casa. Mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, me dijo que Dios no me quería así… Mi mamá era muy religiosa”, reveló.

Por su parte, su padre Luis Chávez tampoco fue muy comprensivo. “Mi papá como que se quedó en shock, pensó que era como una moda”, explicó. “Me dijo algo que me lastimó, ‘Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie’ y, obviamente, fue un proceso de diez años en el que empezaron a entender”.

El también cantante continuó abriendo su corazón y dio detalles de los conflictos emocionales que vivió y que llevó de la mano con su carrera artística, en donde lo llegaron a chantajear con publicar fotografías de su boda en Canadá en el momento en que no había salido del clóset públicamente.

Por otra parte, Christian habló sobre cómo descubrió que era gay, asegurando que desde pequeño se dio cuenta que sus gustos y conductas eran diferentes a las de los otros niños: “Eso para mí fue muy difícil porque cuando yo estaba más chavito, pues sí era más afeminado. Fui un niño muy consentido, cariñoso. Desde chavito sabía que no me gustaba el fútbol, que me gustaba más el arte, pintar, cantar y bailar”.

