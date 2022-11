Natti Natasha desborda su sensualidad desde un lujoso avión privado

Natti Natasha publicó tres fotografías a través de su cuenta de Instagram y encendió esa red social con su derroche de sensualidad. La cantante dominicana de reggaetón posó desde un avión privado con un corsé en tonos verde militar que destacó la parte superior de su cuerpo, un short de jean y unos lentes de lectura ,acompañado por algunas cadenas y aretes.

La dominicana posó sentada, de pie y acostada sobre los lujosos muebles de color blanco, qu armonizan con toda la decoración de la aeronave privada que la llevó hasta México. Su cabello nego y lacio destacó sobre la piel de los asientos.

La cantante dominicana de manera frecuente presume de su sensualidad con las imágenes que publica a través de su cuenta de Instagram. Hace un par de semanas a ella le preguntaron si le era infiel a Raphy Pina, su pareja que actualmente cumple con una condena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

“¿Con quién coj.. ahora que mi marido está…? Con nadie porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. La gente como tú no puede juzgar, ladrón juzga por su condición. Se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido… Eso es malo cuando te pegan cuernos. A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuernos, pero entiendo tu dolor”, dijo Natti Natasha a través de un en vivo, donde le realizaron la polémica pregunta.

A la persona que le hizo esa pregunta Natti Natasha le dijo también que oraría por él. “Voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuernos. Hay que orar por Marcos para que no le peguen cuernos”, destacó la dominicana.

